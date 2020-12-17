Васильева обвиняют в смертельной аварии с двумя погибшими и угоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемый в смертельной аварии на Малышева уличный художник Владимир Васильев вновь попытается выйти на свободу. Как стало известно «Комсомолке», его адвокат подал апелляционную жалобу на решение Ленинского суда о продлении ареста до 12 марта 2021 года. Это будет уже шестая попытка вызволить Васильева под домашний арест или запрет определенных действий. Предыдущие успехом не увенчались.

- Неумышленный характер преступления сам по себе свидетельствует о крайне низкой вероятности, что находясь под такими мерами пресечения, как домашний арест или запрет определенных действий, Васильев может скрыться от правосудия или иным образом воспрепятствовать производству по делу, - говорится в апелляционной жалобе.

В пресс-службе Свердловского областного суда заявили, что пока апелляция адвоката Владимира Куликова к ним не поступала.

Напомним, что в результате ДТП 4 августа 2019 года погиб таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Кроме этого Васильева обвиняют в угоне Kia Rio у его знакомого Никиты Фомина. В ночь перед аварией художник находился в квартире своего лучшего друга Глеба Березкина. В ходе допроса участники вечеринки давали невнятные показания на счет того, употреблял ли Владимир спиртное.

Сам Васильев отрицает, что сел за руль пьяным. Однако в ходе следствия выяснилось, что в больнице, куда он попал после аварии, его отец участвовал в подмене мочи. Именно этот факт позволил следователям переквалифицировать уголовное дело на более тяжкую статью, по которой Владимир проходит как нетрезвый виновник ДТП.

Васильев промчался по центру города за считанные секунды. Эксперты пришли к выводу, что он сумел разогнаться до 150 км/ч. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Примечательно, что среди потерпевших по делу проходит и Глеб Березкин. Несмотря на то, что он не заявлял гражданский иск против друга, он был признан пострадавшим из-за получения тяжких травм в роковом столкновении.

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