Лучший друг Васильева рассказал, как они устроили смертельную аварию на Малышева

Глеб Березкин и Владимир Васильев дружат со школьной скамьи. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области / пресс-служба УрФУ

Это случилось – лучший друг Владимира Васильева дал показания по делу о смертельном ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. 4 августа прошлого года именно Глеб Березкин был на пассажирском сидении коричневой KIA Rio.

Парочка промчалась на бешенной скорости по центру города и протаранила стоящие на перекрестке автомобили. В результате удара скончался таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. У обоих мужчин остались семьи и маленькие дети.

Васильева обвиняют в пьяной езде и угоне автомобиля. При этом изначально его анализы были «чистыми», но все благодаря подмене мочи, которую за Владимира сдал его отец. К слову, глава семьи является полковником Росгвардии.

Показания против Васильева уже дал хозяин угнанной машины Никита Фомин. Он подтвердил, что Глеб и Владимир украли у него ключи и «поехали за сигаретами». Но перед этим вся компания изрядно выпила. Только одному Васильеву приписывают употребления вина и ликера.

Что же до Глеба Березкина, то его появление в суде превратилось в самый настоящий фарс. Сначала он не явился, якобы находился в больнице на стационарном лечении. Во второй раз проигнорировал повестку, чем спровоцировал внимание к себе со стороны судебных приставов. Именно сотрудники ФССП доставили лучшего друга Васильева в суд. По сути, он является ключевым свидетелем по делу. И с самого начала потерпевшие понимали, что он вновь постарается оправдать товарища, с которым знаком со школьной скамьи.

Как и на предварительном следствии, Березкин заявил, что почти не помнит роковую поездку. Был слишком пьян и спал.

- Единственное, что я точно помню - что-то пошло не так у БЦ «Высоцкий». Как мне потом рассказали, мы проехали по встречной полосе. Я ничего по этому поводу Васильеву не сказал. Перед ударом я закричал. Я неоднократно до этого ездил с Васильевым. Он до этого также пользовался машиной Фомина. А Никита Фомин мог сесть за руль его автомобиля, - сказал во время допроса Глеб Березкин.

Также лучший друг художника признался, что они поехали в центр города именно за крепким алкоголем, так как по близости могли купить только пиво.

- На тот момент мне Васильев казался адекватным. Я и сейчас думаю, что он был трезв, - добавил свидетель.

В ответ на обвинение в краже ключей из куртки Никиты Фомина, Березкин заявил, что Васильев получил ключи от KIA Rio из рук хозяина. То есть, по его словам, угона не было.

В конце допроса Васильев извинился перед Глебом за нанесенные увечья. Хотя вряд ли они теперь считают себя друзьями.

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