«Надо было дать 20 лет строгого режима»: жена погибшего в ДТП с Васильевым прокомментировала приговор

Владимир Васильев признал вину Фото: Олег ГАЛИМОВ

Гражданская жена Виталия Никифорова заявила, что шокирована таким «мягким» приговором водителю, который погубил ее супруга.

- Разумеется, мы будем обжаловать. Как я и говорила, ему надо было дать, как минимум , 20 лет колонии. И не общего режима, а строгого, - сказала Ирина Алферова.

Родители Владимира Васильева не пришли на оглашение приговора Фото: Олег ГАЛИМОВ

По словам представителя семьи Александра Трушкова, вероятность переквалификации статьи Владимиру Васильеву на более мягкую сохранялась до последнего момента.

- Такой судебной практики в России немного, так как поправки Минздрава действую не так давно, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Шумилов. - Думаю, что такой приговор связан с тем, что Васильев ранее не судим и начал выплачивать потерпевшим компенсацию за моральный вред.

10 марта 2021 года суд принял решение отправить Владимира Васильева в колонию общего режима на 9 лет и 3 месяца за ДТП, которое он совершил 4 августа 2019 года на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге.

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