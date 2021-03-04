На фото Александр и его девушка по имени Рамиля, с которой они вместе жили. Фото: соцсети

В Екатеринбурге, в Свердловском областном суде, начнут рассматривать дело Александра Понкратова, обвиняемого в поджоге дома на Омской, 91, где погибли восемь человек. 29-летнего екатеринбуржца обвиняют по двум статьям: «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога».

Фото: соцсети

По версии следствия Александр Понкратов устраивал поджоги ни один раз. Пироман употреблял алкоголь, гулял, заходил в подъезды домов, которые попадались ему на пути и поджигал в них легковоспламеняющуюся жидкость, которая всегда была у него при себе в рюкзаке. До того, как произошла трагедия на Омской, 91, он устроил пожар в одном из жилых домов на Шефской.

- Из хулиганских побуждений, находясь на первом этаже дома в подъезде, облил легковоспламеняющейся жидкостью пол на лестничной клетке, после чего поджог, в результате чего произошло возгорание указанного жилого дома. В результате умышленных действий обвиняемого было повреждено и уничтожено имущество жильцов одной из квартир, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Тогда, к счастью, из жильцов никто не пострадал. Через несколько дней - вечером 26 марта 2020 года Александр уже изрядно выпив, зашел в подъезд на Омской, 91, где продолжил пить алкоголь. Тогда к нему снова пришла в голову мысль о поджоге. Для того, что воплотить ее в жизнь, он также разлил на деревянный пол жидкость и поджог ее.

Дом на Омской, 81, где погибли 8 человек Фото: Олег ГАЛИМОВ

Деревянный дом быстро разгорелся. К сожалению, не всем жильцам удалось выбраться из горящего здания. На месте пожара от острого отравления угарным газом погибли семь человек. Еще одна женщина, у которой было диагностировано 80% ожогов, скончалась на следующий день в больнице.

Задержали Александра Понкратова инспекторы ГИБДД рядом с местом очередного пожара на Шефской, 30а. Сотрудники полиции, проанализировав информацию, решили, что мужчина может быть причастен к серии резонансных поджогов. После этого силовики поехали по месту жительства к Александру Понкратову, где во время обыска еще раз убедились, что задержали нужного человека.

Ранее нам удалось пообщаться с соседями Александра Понкратова. Они рассказали, что мужчина снимал квартиру вместе с девушкой и мог употреблять наркотики. А еще увлекался «сталкерством» - лазил по заброшенным домам со специальным оборудованием для спелеологических исследований.

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