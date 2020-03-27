2020-03-27T13:18:29+03:00
Происшествия

Мэрия Екатеринбурга поможет выжившим в пожаре на Омской

Всем собственникам, их родственниками и жильцам выдадут новые квартиры из маневренного фонда
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил администрации Кировского района помочь пострадавшим жильцам дома на Омской, где минувшей ночью в ужасном пожаре погибли семь человек и еще один сильно пострадал. Силовики считают, что это был поджог, поэтому следователи завели уголовное дело.

Мэр заявил, что держит ситуацию на контроле, а в причинах трагедии сейчас разбираются силовики.

- Если сгорела муниципальная квартира, предоставим жилье по ордеру, для этого существует законная процедура, - добавил Высокинский.

Всем жителям, собственникам квартир или их родственниками, проживающими в доме №91 на Омской, необходимо обратиться на Первомайскую, 75 для предоставления жилых помещений из маневренного фонда. Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: 374-22-90, 374-22-83, 375-27-39.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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