Женщина убила дочь за несколько минут до прихода мужа с работы. Фото: СОЦСЕТИ

Свердловский областной суд поставил точку в деле об убийстве 3-летнее девочки из Кировграда. На скамье подсудимых была мать малышки – Наталия Петунина.

16 октября прошлого года женщина жестоко расправилась с ребенком при помощи молотка. От ударов по голове девочка скончалась мгновенно. Экспертиза установила, что из-за наличия психологического расстройства Наталия не отдавала себе отчета о действиях. Известно, что перед убийством она принимала таблетки.

Фото: СОЦСЕТИ

- По результатам проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы у женщины выявлено наличие заболевания, в силу которого в момент совершения преступления она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - отмечают в прокуратуре Свердловской области.

Суд применил в отношении Петуниной принудительные меры медицинского характера. Отметим, что ранее Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение сектантов, которые убили 9-летнего мальчика во время обряда «изгнания бесов».

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