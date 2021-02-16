«Будто списан с истории»: омбудсмен Татьяна Мерзлякова сравнила екатеринбуржца, застреленного СОБРОМ, с героем романа «Текст»

Владимир Таушанков погиб у себя в квартире. Фото: Дмитрий Ахмадуллин, соцсети

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области провела параллели между героем романа «Текст» и гибелью 27-летнего екатеринбуржца Владимира Таушанкова. Парень погиб от пули СОБРа в собственной квартире на ЖБИ в июне прошлого года. Силовики начали спецоперацию после того, как Таушанков умыкнул из строительного магазина обои, угрожая ножом, а затем скрылся у себя в дома.

Свои мысли Татьяна Мерзлякова озвучит во время своего доклада к депутатам Законодательного собрания Свердловской области. Доклад омбудсмена состоит из 180 страниц (есть в распоряжении редакции). Немалая его часть уделена проблемам в правоохранительной системе.

Согласно официальному комментарию Росгвардии, Таушанков был убит, потому что представлял угрозу. Якобы, когда силовики вскрыли дверь, на них был наставлен автомат, который внешне выглядел, как настоящий. Позже выяснится, что автомат предназначался для игры в страйкбол.

- С тех пор силовые ведомства ушли в глухую оборону. А журналисты продолжили работу. И смогли опровергнуть практически все утверждения, содержащиеся в пресс-релизе, - пишет Татьяна Мерзлякова в своем докладе. – Молодой человек не был судим, не употреблял наркотики, в него стреляли через дверь, и стрелявшие не могли видеть, есть ли у него в руках оружие, винтовка для страйкбола вообще хранилась в квартире в упаковке. Отец погибшего, проведший с ним последние часы наедине, не просил о помощи, и был крайне удивлен начавшимся штурмом во имя его спасения.

Омбудсмен обращает внимание на то, что прямо перед началом штурма мама Владимира Таушанкова привезла вторые ключи от квартиры, и дверь можно было просто открыть, не взламывая. - Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели молодого человека и проверять действия силовиков, проводивших штурм, - отметила Татьяна Мерзлякова. - Перед родителями убитого молодого человека, которого в первые дни после трагедии обвиняли во многих смертных грехах, никто не извинился.

Затем региональный омбудсмен перешла к сравнению истории Владимира Таушанкова с последними минутами жизни героя романа «Текст». По нему был снят одноименный фильм, где в главной роли сыграл Александр Петров.

- Конец этого романа, написанного в 2016 году, как будто списан с истории, произошедшей в Екатеринбурге, - считает омбудсмен. – Главный герой романа Илья понимает, что погибнет в результате штурма квартиры. У него нет оружия, захваченный «макаров» заклинило... Он просто ждёт, сидя за столом и заканчивая свой детский рисунок. Но по официальной версии Илья при попытке задержания оказал сопротивление, открыл огонь на поражение по сотрудникам полиции, на подмогу которым прибыли специально подготовленные бойцы Росгвардии.

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