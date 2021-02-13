«Ему позвонили, он выскочил на улицу и исчез»: на Урале при загадочных обстоятельствах пропал журналист

Алексей Кузнецов рассказывал о проблемах в системе исполнения наказаний. Фото: страница в Facebook

В Свердловской области без вести пропал автор и ведущий программы «Резонанс» на КРИК-ТВ Алексей Кузнецов. Он исчез в ночь с четверга пятницу. С тех пор ни коллеги, ни супруга ничего не знают о местонахождении Алексея.

- В четверг вечером у него сломался автомобиль. Ввиду того, что рано утром он должен был ехать в командировку – остался ночевать на работе. В районе 00:00 ночи ему кто-то позвонил по телефону. В 00:43 (по данным камер видеонаблюдения) Алексей выскочил на улицу, - рассказали журналисты KRIKNEWS в официальных соцсетях издания.

Отмечается, что все личные вещи и паспорт Алексея остались на рабочем месте.

С тех пор оба телефона журналисты недоступны. Его супруга уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении мужа.

Помимо журналистской деятельности, Алексей Кузнецов известен как блогер, снимающий документальные фильмы о пытках заключенных в колониях.

Приметы: 40 лет, рост около 185 см, крупного телосложения. Носит очки. Проживает в городе Первоуральск.

Напомним, минувшим летом в Минске пропал журналист екатеринбургской редакции Znak.com Никита Телиженко. К счастью, вскоре его удалось найти и узнать причину исчезновения.