Исчезнувший журналист КРИК-ТВ найден в пригороде Екатеринбурга

С чем было связано исчезновение, пока неизвестно. Фото: соцсети

В Свердловской области нашли пропавшего журналиста КРИК-ТВ Алексея Кузнецова. Об этом сообщили его коллеги.

- После публикаций в местных СМИ, Алексей только что нашелся в пригороде Екатеринбурга. Жив. Передал через людей, что у него неприятности. Других подробностей пока не знаем, - написали коллеги пропавшего журналиста в telegram-канале KRIKNEWS.

Напомним, Алексей Кузнецов исчез в ночь с четверга на пятницу. Журналист находился в офисе, когда ему кто-то позвонил. Алексей вышел и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.