В Минксе нашли журналиста екатеринбургской редакции Znak.com

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Накануне мы рассказывали о том, что в Минске пропал журналист екатеринбургской редакции Znak.com Никита Телиженко. Как рассказала «КП» шеф-редактор издания Мария Плюснина, его отправили в Беларусь по редакционному заданию – Никита должен был освещать выборы президента республики, а затем и массовые протесты. С вечера 10 августа Никита перестал выходить на связь.

Редакция написала обращения на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, чрезвычайному и полномочному послу РФ в Республике Беларусь Дмитрию Мезенцеву, представителю МИД РФ в Екатеринбурге Александру Харлову, а также министру международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василию Козлову.

Вечером 11 августа стало известно, что Никиту Телиженко задержали, как и предполагала редакция Znak.com. Его уже освободили вместе с другими российскими журналистами.

- Корреспондент Znak.com Никита Телиженко, который пропал накануне в Минске, был освобожден из изолятора временного содержания в Жодино. Сейчас он едет в Смоленск вместе с недавно освобожденным журналистом РИА «Новости» и представителями консульского отдела МИД РФ в Белоруссии, которые и забрали его из изолятора, - написало издание.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК республики, большее число голосов набрал Александр Лукашенко, однако его оппоненты и многие жители уверены, что результаты были сфальсифицированы. И победила Светлана Тихановская. В Минске уже третьи сутки идут масштабные акции протеста.