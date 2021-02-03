Что стало с чиновницей Ольгой «государство не просило вас рожать» Глацких

Больше двух лет назад чиновница Ольга Глацких прославилась на всю страну, сказав школьникам: «государство не просило вас рожать». Фраза вызвала огромный скандал. Ольга Глацких тогда занимала пост директора департамента молодежной политики Свердловской области.

Оправдываться за свою подчиненную пришлось губернатору Евгению Куйвашеву. Чиновница получила выговор, а 11 февраля 2019 года покинула пост.

«Комсомолка» узнала, как сейчас живет Ольга Глацких, которая два года назад перестала быть чиновницей.

- Следите за моим Instagram, там все указано, - холодно ответила на вопрос журналиста «КП» Ольга Глацких.

Но позже все-таки согласилась рассказать о своей жизни. Сейчас Ольга Глацких работает заместителем директора ДИВСа. В ее зону ответственности входит работа гостиницы и фитнес-центра, расположенных во дворце игровых видов спорта.

Помимо этого, Ольга Глацких активно занимается развитием своей детской школы художественной гимнастики, ведь бывшая чиновница является олимпийской. Эта школа называется «Ты сможешь сам». Сейчас в ней занимается около 100 детей в возрасте от трех лет.

- Я преподаю там мастер-классы и контрольные тренировки. У меня работает семь тренеров, - объясняет Ольга Глацких.

Кроме того, олимпийская чемпионка проводит индивидуальные тренировки.

- Мы берем абсолютно всех детей. К сожалению, в тех городах, где мы развиваем художественную гимнастику, этого направления не было. У нас нет цели найти звезду, и вести ее до олимпийской медали. Наша задача – сделать этот вид спорта доступным в тех городах, где его нет, - объясняет Ольга Глацких.

По словам Ольги Глацких, государственные средства на развитие школы не привлекаются. В проект она вкладывает свои средства. Но сейчас школа «Ты сможешь сам» уже вышла на самоокупаемость. Денег, которые платят родители детей хватает на аренду залов и на зарплату тренеров.