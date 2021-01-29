Свердловчанка проходила курс лечения в Эквадоре. Фото: СОЦСЕТИ

Сторонники опального отца Сергия, который был арестован и сейчас находится в СИЗО № 4, сообщили о смерти прихожанки от рака молочной железы. Речь идет о 31-летней жительнице Екатеринбурга Марии Лариной, у женщины остался муж и две дочки 8 и 3 лет.

- Мы все верили, надеялись, ждали, что Машенька со всем справится, ее муж Дмитрий не то, что не опускал руки, он сутками напролёт работал по всем направлениям, чтобы спасти Машу, чтобы избавить ее от недуга. Отец продлил своими молитвами и молитвами всего монастыря перед Господом Богом жизнь Машеньке минимум на 8 месяцев. У Бога на каждого из нас свои планы, у каждого свой час. Здесь дело ни в возрасте, ни в социальном положении, ни в количестве денег, тем более в наших желаниях - от них ничего не зависит. Это надо понять и принять, - говорится в сообщении прихожан Среднеуральского женского монастыря.

Так выглядела Мария в 2016 году. Фото: личная страница женщины в «Одноклассниках»

Известно, что свердловчанка проходила курс лечения в Эквадоре. 21 января ее лечащий врач Максим Холодов опубликовал на своем Youtube-канале видео, в котором Мария рассказала, что победила рак.

- В лаборатории, где сделали биопсию, когда узнали, что был рак 4 стадии и вылечен с помощью нетрадиционной медицины, - написал в описании видео врач.

Мария во время лечения в Эквадоре в 2020 году. Фото: личная страница женщины в «Одноклассниках»

Родственники Марии подтвердили информацию о смерти, но воздержались от разглашения подробностей. Напомним, что в августе прошлого года в Среднеуральском монастыре скончалась 15-летняя девушка по имени Марина. У несовершеннолетней была последняя стадия рака.

Из медицинского заключения: «Клиническая неврологическая симптоматика нарастает. Учитывая установленный диагноз, объем проведенной терапии и продолженный рост опухоли спустя шесть месяцев после облучения, в настоящее время эффективной терапии данного заболевания не существует», - рассказывал Сергий в своих проповедях.

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