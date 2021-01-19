Защита опального отца Сергия заявила, что Среднеуральский женский монастырь, который долгое время возглавлял бывший схиигумен, перечислял Екатеринбургской епархии миллионы рублей. Эти выплаты велись, как наличными, так и по безналу. Кроме того, монастырь передавал епархии и продукты питания.- Пока точные суммы называть не будем, все их еще предстоит подтвердить документально, но речь идет о миллионах рублей, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат опального отца Сергия Светлана Герасимова.Также, по ее словам, в свое время монастырь передал епархии автомобиль Toyota Camry, который предназначался для нынешнего епископа Евгения Кульберга (на тот момент он был епископом).Связаться с пресс-секретарем Екатеринбургской епархии на момент публикации не удалось. Ее телефон оказался выключенным.Напомним, бывшего священника, который был отлучен от церкви, задержали в конце декабря 2020 года. Экс-настоятеля Среднеуральского женского монастыря обвиняют по трем статьям УК, среди которых склонение к суициду. В спецоперации участвовали полицейские и спецназ, а затем работали следователи. После задержания 65-летнего раскольника в срочном порядке вывезли на допрос, а после него этапировали в Москву. В итоге Басманный суд арестовал опального отца Сергия на два месяца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я – вне политики»: опальный отец Сергий сделал заявление из СИЗО. Он призвал всех священников к строжайшему посту (подробнее)Довольно необычно»: отцу Сергию разрешили остаться в рясе в СИЗО. Об этом сообщила член столичной ОНК Ева Меркачева (подробнее)Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)