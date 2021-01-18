Бывший соратник опального отца Сергия решил заработать на его задержании.Речь о Сергее Алиеве. В Екатеринбурге он известен, как общественник, который активно выступал против премьеры фильма «Матильда», а также вызывал на дуэль музыканта Сергея Шнурова. В прошлом Алиев был соратником отца Сергия, но позже их пути разошлись.Недавно на youtube-канале Сергея Алиева появилось видео, в описании к которому были размещены реквизиты для желающих оказать финансовую помощь для «проектов и акций в защиту отца Сергия».Мы позвонили по одному из номеров телефона, указанному в этом объявлении. Трубку взял мужчина, который представился помощником Сергея Алиева.- Это проект, касающийся строительства. Я могу передать информацию для Сергея, - рассказал ответивший мужчина.Он посоветовал позвонить по второму номеру за более подробной информацией. Мужчина, ответивший на звонок по второму номеру представился Александром. Он также подтвердил, что является помощником Сергея Алиева, но на вопросы о том, куда пойдут собранные деньги, отвечать отказался.Адвокат опального отца Сергия Светлана Герасимова призвала не переводить никакие деньги на реквизиты, указанные на youtube-канале Сергея Алиева.- Как адвокат отца Сергия (Николая Романова) могу сказать, что ни в какой финансовой помощи мой доверитель не нуждается, как и монастырь, - рассказала «КП-Екатеринбург» Светлана Герасимова.Напомним, бывшего священника, который был отлучен от церкви, задержали в конце декабря прошлого года на территории Среднеуральского женского монастыря. В спецоперации участвовали следователи центрального аппарата СКР, полицейские и спецназ. После задержания 65-летнего раскольника в срочном порядке вывезли на допрос, а после него этапировали в Москву. В итоге Басманный суд арестовал опального отца Сергия на два месяца.