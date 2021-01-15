Отец Сергий (Николай Романов), который сейчас находится в СИЗО в Москве, сделал заявление для своих многочисленных сторонников.Напомним, бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря обвиняют по трем статьям УК, среди которых склонение к суициду.Заметим, несмотря на то, что отца Сергия отлучили от церкви, у него по прежнему множество сторонников, среди которых есть и известные люди. Например, своим духовным наставником раскольника называют олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк и актриса Мария Шукшина, которые даже обратились к президенту с просьбой отпустить Николая Романова.В своем обращении к сторонникам отец Сергий объяснил, почему объявил в СИЗО сухую голодовку. Правда, сам Николай Романов назвал это постом.- Чувствую себя хорошо. Бог вчера и сегодня – есть один и тот же. Я принял решение (речь идет про пост. – Прим. Ред.) и пусть назовут этот процесс хоть как, я – стоек. Но своим постоям я хочу показать всему миру – православному и не только, что выдержать его невозможно без Божьей помощи и матери Божьей. Бог сказал: «Без меня не можете творить ничто, будьте верны до конца и получите венец жизни». Святейший патриарх дал нам образ преподобной Марии Египетской. Сказал, что она ушла в пустыню, там она постилась и молилась. Предлагаю всем архиереям православной церкви выполнить наставления патриарха Кирилла и наложить на себя строгий семидневный пост без питья и пищи, будет богоустроен порядок в церкви, жизни и обществе, - процитировала адвокат Светлана Герасимова слова отца Сергия.Также бывший схиигумен прокомментировал свой арест.- Церковь – не государство. Вопрос, почему священноначалие через игуменью Варвару определило меня в тюрьму? Поэтому, я – вне политики. Я говорил только о покаянии, - процитировала Светлана Герасимова слова своего подзащитного.Напомним, бывшего священника, который был отлучен от церкви, задержали в конце декабря 2020 года на территории Среднеуральского женского монастыря. В спецоперации участвовали следователи центрального аппарата СКР, полицейские и спецназ. После задержания 65-летнего раскольника в срочном порядке вывезли на допрос, а после него этапировали в Москву. В итоге Басманный суд арестовал опального отца Сергия на два месяца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиловики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)