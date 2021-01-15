Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов), который сейчас находится в СИЗО №7 Москвы, закончил сухую голодовку. Напомним, его обвиняют по трем статьям УК, среди которых склонение к суициду.Впрочем, как рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Николая Романова Светлана Герасимова, отец Сергий не пил воду, так как придерживался поста.Сегодня адвокат навестила бывшего схимонаха в СИЗО и передала ему благословения старцев с греческой горы Афон. После этого отец Сергий принял решение вновь начать пить воду.- По благословению старцев с Афона с сегодняшнего дня я буду пить воду, благословения нарушать нельзя, отсекаю волю свою, - процитировала Светлана Герасимова слова бывшего священнослужителя.Также адвокат рассказала, какое впечатление на нее произвел Николай Романов.- Настроение у него хорошее, улыбается, чувствует себя тоже хорошо, - уточнила адвокат.Напомним, бывшего священника, который был отлучен от церкви, задержали в конце декабря прошлого года на территории Среднеуральского женского монастыря. В спецоперации участвовали следователи центрального аппарата СКР, полицейские и спецназ. После задержания 65-летнего раскольника в срочном порядке вывезли на допрос, а после него этапировали в Москву. В итоге Басманный суд арестовал опального отца Сергия на два месяца.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Дерзнул служить и учиняет раскол»: член церковного суда – о том, за что опального отца Сергия лишили сана. Оказалось, что епархиальный суд не вникал в содержание проповедей бывшего схиигумена (подробнее)Отца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)