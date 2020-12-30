Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), которого Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО, отказывается от приема пищи.- Сергий отказывается от еды и воды, но не считает этот шаг голодовкой, по мнению бывшего схиигумена так он держит пост, - об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.Раскольника задержали в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре, который ранее был захвачен. Совместную операцию с Росгвардией и спецназом МВД провел Следственный комитет. Романова обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса, в том числе – склонении к самоубийству.Согласно официальному заявлению СК, жертвами влияния экс-схимонаха едва не стали десять монахинь. Свою вину Сергий не признает.-Он публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети «Интернет» видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства, - говорится в заявлении СК РФ.Примечательно, что в ходе масштабного обыска силовики изъяли личные вещи священника, а также сейфы из бухгалтерии. Под арестом Николай Романов пробудет, как минимум, до 28 февраля 2021 года. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы. Однако, он не впервые оказывается в местах лишения свободы - в конце 90-х он был судим за убийство и 13 лет отбывал наказание в колонии Нижнего Тагила.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)«Здесь ОМОН и спецрота ГИБДД»: Дмитрий Соколов рассказал, что творится у стен обители отца Сергия. Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов одним из первых приехал к Среднеуральскому монастырю (подробнее)Что происходит в Среднеуральском монастыре после задержания отца Сергия: прямая онлайн-трансляция. В монастыре после визита силовиков пострадала монахиня, у которой диагностировали перелом шейки бедра (подробнее)