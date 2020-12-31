НИКОЛАЙ КОЛЯДА: «ПОЗДРАВЛЯЛ ОФИЦЕРОВ В КОСТЮМЕ БАБЫ ЯГИ»Вот уже 19 лет руководитель «Коляда-Театра» встречает Новый год вместе с актерами. На протяжении многих лет в его театре 31 декабря всегда показывали спектакль «Скрипка, бубен и утюг». Но в этот раз в традиционном расписании произошли изменения.- В 18:00 начнется спектакль-капустник по детской сказке «Даренка и дедушка». Я призвал всех своих актеров, которые не будут заняты на подработке, прийти к 17:30 и развлекать гостей. А после выступления, кто захочет, останется, посидим, выпьем, - рассказывает Коляда. – Я уже не молодой, в полночь по московскому времени уйду домой. 1 января у нас выходной, со второго числа – начинаем работать. В этом году мы потеряли 90% прибыли, так как никто не покупает билеты на новогодние елки. Все боятся приближаться друг к другу, а Роспотребнадзор запрещает хороводы.Николай Владимирович вырос в деревенской семье. Особых традиций не было: отметили, да и спать легли. Чудеса начались, когда маленького Коляду отправили в детский садик.– Помню, родители привели меня в сельский клуб. Там стояла огромная елка, а из-за нее вышел Дед Мороз, -вспоминает драматург. - Я прекрасно знал, что это всего лишь наша воспитательница с ватной бородой и, что она уже «намахнула» 200 грамм водки для храбрости. Но я так перепугался! Я так орал! Как сейчас помню - от страха я залез под стулья. И ни папа, ни мама не могли меня оттуда вытащить. Я кричал и кричал. Успокоился только тогда, когда сказали: «Ребята, давайте искать подарки!» После этих слов я наконец-то вылез из-под стула и отправился на поиски.Еще одна новогодняя ночь, которую драматург запомнил, случилась уже в армии.- Встречали 1978 год. Все те, кто имел отношение к актерству или театру развлекали командование в Доме офицеров, - продолжает Коляда. – Я был в костюме Бабы Яги. Вот не зря говорят «Как Новый год встретишь – так его и проведешь». Меня почти каждый день били потом на службе...ЧЕМПИОН UFC ПЕТР ЯН СТЕСНЯЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ ПОДАРКИВ июле «Беспощадный» стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе. В поединке за титул уральский боец Петр Ян расправился с бразильцем Жозе Альдо. Победа в октагоне стала результатом усиленных тренировок, часть из которых прошла в Дагестане. После возвращения в Екатеринбург Ян получил в подарок от мецената и бизнесмена Игоря Алтушкина новый Mercedes.Боец признается, что и сам обожает дарить подарки. Особенно, если получают их его сыновья - у бойца их двое - Даниил (4 года) и Константин (Полгода).- Новый год – это семейный праздник. Я всегда праздную его дома, - признается боец. – Когда становишься отцом, делаешь Новый год исключительно для детей, чтобы они ощутили атмосферу праздника, волшебства, сказки. Каждый ребенок пишет Деду Морозу письмо, что он хочет, а мы от этого исходим. Всегда кладу подарки ранним утром, чтобы они сразу побежали под елку. Что касается меня, то я не очень люблю подарки, не люблю, когда на меня тратят деньги.ЮЛИЯ МИХАЛКОВА ЛЕПИТ ПЕЛЬМЕНИБывшая участница шоу «Уральские пельмени», а ныне актриса нового сериала Сарика Андреасяна «Стриптизеры» очень любит новый год. Для нее это, как и для большинства, семейный праздник. И главной новогодней традицией в ее доме всегда была лепка пельменей.- Пельмени - обязательное блюдо на нашем новогоднем столе, - делится актриса. – Непременно ручной лепки, приготовленные по нашему семейному рецепту, который передается из поколения в поколение. Традиционные салаты тоже присутствуют, ведь новогодний стол должен быть особенным!Правда иногда такое обилие еды приносит красавице и неудобства.- Среди всех подарков, которые я получаю в новогодние праздники есть один, от которого я хочу побыстрее избавиться! – признается Юлия. – Это плюс 1-2 лишних килограмма после приема ударной дозы оливье, мимозы и селедки под шубой. В Итоге за три дня слегка исчезает соблазнительный рельефный пресс, тоскливо округляются бока… И все равно я очень люблю Новый Год, потому что это редкая возможность побыть в кругу семьи, когда можно отключить телефон, никуда не спешить и не думать о работе.ФУТБОЛИСТ ЭРИК БИКФАЛВИ СОБРАЛ ЗА СТОЛОМ КОМПАНИЮ НА ТРИ СОСТАВАДля лидера «Урала» Эрика Бикфалви 2020 год ознаменовался осуществлением заветной мечты – впервые за долгое время его вызвали в сборную Румынии, где он сразу же забил гол в ворота Северной Ирландии (1:1). А вот в чемпионате России дела у Бикфалви, да и у всей команды, пока идут не очень хорошо. «Урал» словно застрял на 12-й строчке в таблице, но на зимний перерыв ушел с отрывом в 7 очков от зоны стыковых матчей. Кроме этого его гол в ворота тульского «Арсенала» признали одним из лучших голов в РПЛ за последние 10 лет.Для футболиста, как и для большинства европейцев, на первом месте стоит Рождество, а не Новый год. Румын провел праздник в большой компании родственников.- Рождество – самый большой праздник для нашей семьи. В этот день мы собираемся всей семьей, идем в церковь, кушаем все вместе, общаемся. Это наша традиция – каждый раз так делаем, - говорит футболист. - Это самое лучшее время для нас. Собирается очень много людей каждый раз. Не только жена и дети, но и другие родственники. Человек 25-30! Так можем собираться несколько раз за время праздников – сначала у мамы жены, потом у моей мамы, а потом у нас дома. В общем, Рождество всегда проводим дома или в гостях.«ЛЮБОВЬ» ТИМУРА БАТРУТДИНОВА ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД В УРАЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕФиналистка шоу «План Б» Елизавета Аниховская была вынуждена внепланово вернуться в родной Асбест после того, как вуз в Санкт-Петербурге, в котором она учится перешел на дистант.Поэтому Елизавета встретит Новый год с любимой мамой и младшей сестрой Миланой.- У нашей семьи есть небольшая традиция. В последних числах уходящего года, мы садимся, открываем наши блокноты и начинаем мечтать. Записываем наши цели, планы и мечты на будущий год. Это всегда работает, почти 80% из всего списка – сбывается, - говорит Елизавета. – Готовимся к Новому году вместе, праздничный стол, салаты, упаковка подарков. Традиционный салют в честь наступившего Нового года. В первых числах января выбираемся на природу всей семьей. Катаемся на бубликах с горы, ездим на лыжах и играем в снежки.ИВАН ШТЫРКОВ ОТДЫХАЕТ ЗА НАСТОЛЬНЫМИ ИГРАМИДля «Уральского Халка» год завершился поражением в Москве от Магомеда Исмаилова. Главный бой вечера прошел полностью под диктовку «Лысого хищника». Единогласным решением судий победу отдали Исмаилову. Но поклонники Штыркова не унывают. Для Ивана это был очень важный в психологическом плане бой. К встрече с Исмаиловым Штырков подошел в хорошей физической форме и достойно выдержал в клетке все три раунда.Как и его коллега Петр Ян, Иван любит готовить подарки для близких. А еще спортсмен ждет праздников, чтобы вновь вернуться в детство: покататься с горки и поиграть в настолки.- Обычно встречаю Новый год в кругу семьи. Со своими родителями и самыми близкими друзьями. Снежки, горки, настольные игры. Это время дарить подарки, а я люблю это дело, - коротко отвечает Иван. – Первого подарка на Новый год не помню к сожалению! Это было очень давно, с того времени много времени утекло и пропущено много ударов по голове (смеется).«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 2020» РАЗВЛЕКАЕТСЯ В КОТТЕДЖЕГлавной красавицей уральской столицы в этом году стала 18-летняя уроженка Перми Злата Помурзина. Победительница конкурса красоты получала корону из рук уже бывшего мэра Александра Высокинского на крыше «Пассажа», а не в ТЮЗе, где обычно проходит финал «Мисс Екатеринбург».Этот Новый год девушка встретит с друзьями в загородном коттедже.- Новый год для меня - это сказка, каждый раз ждешь чего-то особенного, - улыбается Злата. – До 18 лет каждый Новый Год я праздновала в кругу семьи. Но этот Новый год будет для меня особенным, так же, как и сам год, потому что я буду отмечать его в кругу близких мне друзей. Мы арендовали домик в лесу на три дня. Подготовили много интересных конкурсов, поэтому скучно нам точно не будет!ТИКТОКЕРЫ ВЕРЗАКОВЫ ВЕСЕЛЯТСЯ С ДРУЗЬЯМИ23-летние братья Верзаковы из поселка Ачит стали настоящим открытием TikTok. Осенью Forbes включил Кирилла и Артема в список самых богатых тиктокеров. По данным издания, братья заработали более чем два с половиной миллиона долларов. Это и не удивительно, учитывая, что у них на два аккаунта 9,6 миллионов подписчиков.Ребята даже пытались пробиться в кулинарное шоу «Битва шефов», но Константин Ивлев и Ренат Агзамов не оценили их талант в приготовлении оливье. Впереди у Верзаковых отличная возможность поесть любимый салат в компании родителей и друзей.- Всю жизнь мы встречаем Новый год с родителями, после чего идём гулять с друзьями. В этом году родители сами приедут к нам на Новый год, - говорят братья. – Праздничное застолье у нас по традиции начнется с салата с курицей и ананасами. И кстати, в новогоднюю ночь снимать видео мы не планируем.СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ РАЗОБЛАЧИЛ В СТАРШЕМ БРАТЕ ДЕДА МОРОЗАДо пяти лет будущая звезда фильмов «Елки» искренне верил в Деда Мороза. Лишь повзрослев, он понял, что это был его старший брат Дима.- У нас с Сережей разница в возрасте 7 лет. Поэтому для него я сам изображал Деда Мороза, - вспоминает старший брат Светлакова Дмитрий. - Надевал папин халат, крепил бороду из ваты, и вперед! Я выходил в подъезд и звонил в дверь. Мама с папой Сереже говорили: «Наверное, это Дед Мороз пришел. Иди встречай!». Но когда братишке исполнилось лет 5, он уже стал подозревать: «А что это халат такой знакомый?». А потом смеялся: «Да это Дима!» Но родители ему в ответ: «Нет, это настоящий волшебник. Просто халат у него похож на наш». Но как только я доставал из мешка подарки, Сережа сразу забывал, что Дедушка не настоящий.По словам Дмитрия Светлакова, будущий юморист очень любил читать на детских утренниках стихи. Вот только делал тогда он это очень серьезно. А самым лучшим подарком для братьев на Новый год стала шикарная железная дорога, которую им купили родители. Также Дима и Сережа сами делали эксклюзивные сладости - чупа-чупсы из обычного сахара.