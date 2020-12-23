Модель и обладательницу титула «Мисс Екатеринбург-2016» Елизавету Аниховскую оштрафовали за нарушение масочного режима. По словам девушки, ее высадили из автобуса. Далее разбираться уже пришлось в присутствии сотрудников полиции, которые составили протокол об административном правонарушении.- Думала, что я стойкая, но тут просто настолько обидно. Меня тошнит уже второй день. Я сняла маску на несколько минут, потому что трудно дышать. Рядом со мной не было людей. Автобус полупустой. Вывели и начали выписывать штраф. На меня все начали орать, почему я не соблюдаю масочный режим. Просто из-за того, что я поздно надела маску. Один инспектор говорит «Отпусти ее, у нее автобус», но нет, другой настоял на своем,- рассказала модель в сториз.Напомним, что Мисс Екатеринбург – 2016 была участницей шоу «План Б» с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрудиновым. Красавица из Асбеста дошла до финала, но резидент Comedy Club решил не строить с ней отношения.