Бывшая «Мисс Екатеринбург» может стать возлюбленной Тимура Батрутдинова

Бывшая «Мисс Екатеринбург-2016» Елизавета Аниховская может стать девушкой Тимура Батрутдинова. Уроженка Асбеста поборется за сердце комика в реалити-шоу. Проект «План Б» стартует на канале ТНТ 13 октября.

Главными героями передачи станут певица и телеведущая Ольга Бузова и шоумен Тимур Батрутдинов и в конце они должны выбрать свои вторые половинки. Конкурентками Елизаветы Аниховаской станут еще пять девушек из разных городов России.

Сейчас уралочка живет в Санкт Петербурге. Фото: Instagram

21-летняя уроженка Урала окончила в Екатеринбурге художественное училище имени Шадра … на реставратора икон. С самого детва Елизавета занималась творчеством и рукоделием.

- Это очень необычная и редкая профессия. Реставраторов икон выпускают всего восемь человек раз в четыре года. Однажды я была в храме с мамой и сказала «Мама, представляешь, как бы было здорово отреставрировать этот храм. Когда я стану взрослой, я обязательно это сделаю». Тогда я была еще очень маленькой и, конечно, совсем забыла об этом. А когда пришло время поступать, и как раз был набор на эту специальность, я поняла, что это знак судьбы. Мне интересна эта профессия, чувствую в ней свое призвание, - рассказывала в интервью «Комсомольской правде в Екатеринбурге» Елизавета Аниховская.

Фото: Instagram

В 2016 году 18-летняя Лиза участвовала в конкурсе «Мисс Екатеринбург» и тут же затмила своей красотой. Но после победы девушка не стала продолжать карьеру модели. В этом году она переехала в Санкт Петербург. Сейчас красавица развивает свой интернет магазин в Instagram, где продает украшения ручной работы.