«Иногда мне хочется быть парнем»: уральская модель, покорившая сердце Батрудинова, показала, как собираются девушки

9 Февр. 2020 2020-02-09T13:38:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Уральская модель Елизавета Аниховская опубликовала в своем Instagram видео, показывающее разницу сборов девушек и парней. В ролике Аниховская перебирает четыре наряда, но потом жалуется, что ей «нечего надеть».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/759677" frameborder="0"></iframe> Уральская красавица Елизавета Аниховская снялась в забавном ролике.Видео: instagram.com/elizaveta_anikhovskaya/

- А как вы собираетесь? Иногда мне хочется быть парнем, - написала Аниховская.

Напомним, что Мисс Екатеринбург – 2016 была участницей шоу «План Б» с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрудиновым. Красавица из Асбеста дошла до финала, но резидент Comedy Club решил не строить с ней отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU