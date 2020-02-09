«Иногда мне хочется быть парнем»: уральская модель, покорившая сердце Батрудинова, показала, как собираются девушки
Уральская модель Елизавета Аниховская опубликовала в своем Instagram видео, показывающее разницу сборов девушек и парней. В ролике Аниховская перебирает четыре наряда, но потом жалуется, что ей «нечего надеть».
Уральская красавица Елизавета Аниховская снялась в забавном ролике.Видео: instagram.com/elizaveta_anikhovskaya/
- А как вы собираетесь? Иногда мне хочется быть парнем, - написала Аниховская.
Напомним, что Мисс Екатеринбург – 2016 была участницей шоу «План Б» с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрудиновым. Красавица из Асбеста дошла до финала, но резидент Comedy Club решил не строить с ней отношения.
ИСТОЧНИК KP.RU