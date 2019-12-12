2019-12-12T12:47:01+03:00
Общество

«Короли пародий»: как братья-близнецы на мультиках сделали 2 миллиона подписчиков в Tik Tok

Парни копируют сюжеты из «Том и Джерри», «Гадкий я», «Шрека»
Юлия СТАЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Братья-близнецы из Екатеринбурга покорили Tik Tok и набрали больше двух миллионов подписчиков. 23-летние Артем и Кирилл Верзаковы снимают короткие сцены из известных мультиков. Обычно это фрагменты из «Том и Джерри», «Гадкий я», «Шрека» и других «диснеевских» сюжетов.

Первое видео на канале «Близнецов Верзаковых» за сутки набрало 1 миллион просмотров, а за несколько дней уже 10 миллионов. Первый миллион подписчиков ребятам удалось собрать всего за три месяца.

Помимо Tik Tok Артем и Кирилл занимаются бизнесом, ребята продают шаурму в Екатеринбурге. Недавно ребята окончили университет с красным дипломом.

Близнецы из Екатеринбурга делают пародии на мультики в Tik Tok.https://www.tiktok.com/@twins.verz

ИСТОЧНИК KP.RU

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