«Я туда не пойду!»: драматург Николай Коляда, рассказал, почему он не станет просить помощь у Ельцин-центра

Николай Коляда рассказал о трудностях, с которым актерам пришлось столкнуться во время пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние несколько месяцев выдались непростыми для Коляда-театра в Екатеринбурге. Из-за пандемии коронавируса и ограничений его актеры долгое время просто не могли работать. О том, с какими проблемами пришлось столкнуться и чем живет театр сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал его директор Николай Коляда. Вопросы ему задавал коллега по цеху, режиссер Юрий Грымов. Ниже публикуем избранные моменты из эфира.

«СЛАВА БОГУ, ЗАРАБОТАЛИ НА ЗАРПЛАТУ АКТЕРАМ»

- Выживаем или живем? Я читал в Фейсбуке то, что вы писали еще до пандемии, были сложности у вас в театре с финансами. А как сейчас в вашем городе ситуация с посещаемостью театров?

- Сейчас у меня начался спектакль «Фронтовичка». У нас один зал 120 мест, другой зал – 42 места. На 42 места почти полный зал, а на спектакль по пьесе моей ученицы Ани Батуриной «Фронтовичка» где-то около 60 человек. Мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора, пытаемся сделать все, чтобы нашим зрителям было комфортно и безопасно. Но самое главное вот что. 8 сентября мы начали работать. И за это время, слава тебе, господи, мы заработали уже на зарплату актерам. В театре работает 65 человек. У меня частный театр, мы живем без поддержки государства, театру уже 19 лет. Я посмотрел на счет театра – у нас 1 млн. 200 тыс. на счете. То есть я смогу сейчас заплатить. У меня ведь голова все время об этом болит – заплатить зарплату людям, заплатить за все работы, за свет, воду, за все прочее. Вот вчера включили отопление. Поэтому спасибо людям. Но вчера, когда я прочитал, что «Метрополитен-опера»…

- Да, они не продлевают сезон.

- Ну да. И как в Москве отменяется один спектакль за другим, и что Путин сказал так мягко: не хотелось бы закрывать всех. Это какие-то такие намеки, от которых в ужас приходишь и думаешь: господи, 5 месяцев нас держали в темноте, сейчас выпустили, мы подышали немножко. А если сейчас закроют, мне кажется, закроют на целый год. Я так боюсь этого.

Из-за пандемии Коляда-театр не работал почти полгода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы говорите о финансовых трудностях. Помню, я читал не так давно, что вроде бы хотели открыть госфинансирование вашему театру. Это случилось или нет?

- Да, разговор об этом был в феврале, буквально за неделю или за две до начала пандемии. Мы сыграли последний спектакль 27 марта, в Международный день театра. Я разговаривал с вице-губернатором Свердловской области. Вот здесь, в моем кабинете, где я сейчас нахожусь, мы разговаривали с Павлом Владимировичем Крековым о том, чтобы театр стал наполовину государственным. То есть часть денег (на зарплату хотя бы) будет давать государство, а остальное мы будем зарабатывать. Я был согласен. Скажу правду, жить от зарплаты до зарплаты и рассчитывать только на то, придут люди или нет… Если бы вы знали, сколько раз в день я звоню или прихожу в кассу, и сколько я спрашиваю, сколько продано билетов. Или как я кланяюсь в фойе каждому зрителю, который пришел, как я благодарю. Я невероятно благодарен, что с 8 сентября у нас почти всегда полные залы. Спасибо публике, которая не боится ни заразиться… Ну, заходит испуганно в театр, оглядывается, смотрит налево, направо. Видят эти санитайзеры, видят эти маски. Успокаиваются, идут в буфет – кофе, чай, живая музыка играет. Проходят в зал. Смеются, хохочут. Слава тебе, господи. Людям за это спасибо. Ну, что в голове? Они же все напуганы до смерти.

«Я НЕ МОГУ ЭТОГО ПРОСТИТЬ»

- Мне кажется, что театры без государства вообще не выживут. Может быть, вам обратиться к тому же Калягину, в Союз театральных деятелей, чтобы он написал письмо министру культуры? Чтобы выделили вам какой-то грант, чтобы не было этих мучительных разговоров и сомнений, что к вам плохо относятся или не любят. Вы не писали в Союз театральных деятелей?

- У нас были большие гастроли (3 недели) в Москве, мы играли в центре на Страстном в январе – начале февраля. После этого я приехал, посчитал все деньги. Мы заработали в Москве 12 миллионов. Спасибо москвичам, дай бог здоровья всем. У нас были аншлаги. Там зал достаточно большой, 400 мест, и билеты, нам кажется, недешевые – 2,5 тысячи рублей. По нашим провинциальным понятиям это достаточно дорого, хотя по московским меркам, может быть, и не так уж дорого. Я после этого начал шерстить. Слушайте, я становлюсь старый, мне 62 года, мне тяжело тянуть. Я в театре главный бухгалтер, я главная балерина, главная уборщица. Я ставлю танцы, делаю оформление. Не от хороший жизни, поймите, не потому что я такой многогранный, все умею. А потому что позвать художника это, извините, минимум 300 тысяч рублей. Позвать художника по костюмам – минимум 200 тысяч рублей. У нас примерно такие расценки в провинции. Позвать режиссера на постановку – то же самое. Поэтому все сам, сам, сам. Не от хорошей жизни.

Ранее в труппе Николая Коляды говорили, что он объявил о своем уходе из театра. Однако сам он эту информацию так и не подтвердил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вот я у вас был в Екатеринбурге один раз и был в прекрасном… ну, такое здание меня поразило… размером… там прекрасный ресторан, там вообще что-то невозможное, прекрасный книжный магазин, я там много чего купил. Ельцин-центр – это довольно-таки такое… А вот вы к ним не обращались? Мне кажется, они довольно-таки часто говорят о культуре и приглашают туда людей, и даже я вот приезжал с фильмом «Три сестры», вот они вам не помогали?

- Юрий, я вам скажу сейчас честно. Ельцин-центр открылся у нас в Екатеринбурге много лет назад, но я сказал, что я не переступлю порог этого центра. Это мои принципы. Они мне звонили, приглашали, я сказал – нет, я туда не пойду. Почему? Я уж не буду вам рассказывать, хотя, думаю, вы догадываетесь, почему. Я не хочу. Я прожил эти 90-е, я был знаком с Борисом Николаевичем Ельциным, когда я работал в театре драмы – он же наш, отсюда – и столько погибло моих друзей, моих близких людей, и все эти страшные годы… Я не могу этого простить. Вы уж меня простите, ради бога, старика, но давайте я вот буду держаться того, чего я держусь. Я туда не пойду!

- Вы не раз ставили за границей. Вы чувствуете разницу вот этого зрителя в той же Польше и в Екатеринбурге? И в Москве? Как вы считаете, в чем отличие трех городов?

- Я ставил в Германии, я ставил много в Польше – в Катовице, Варшаве, Лодзи, Гданьске. Должен сказать, что я ужасно люблю Польшу, люблю польских актеров. Они такие замечательные. Вообще польская культура изумительная, замечательная. И мне так горько и обидно, что вот наши господа политики все больше и больше эту пропасть между нашими народами разрывают. Я сейчас должен был поехать ставить «Вишневый сад» в Закопани, это знаменитый театр, который в советское время был в Москве… Но сейчас все перенеслось на январь… публика в Польше просто изумительная. Она, наверное, такая же, как русская. И актеры, артисты там такие податливые, такой пластилин, они такие радостные, такие счастливые. И потом, у себя в театре я что – и швец, и жнец, и на дуде игрец. А там я сажусь, у меня хореограф, ассистент хореографа, художник по костюмам, ассистент… куча народа, которая подбегает к тебе и спрашивает – пан Коляда, чего хочешь? Вот что я скажу, то и… Я ставил «12 стульев» в Катовице, мне надо было 200 костюмов. И эти костюмы все сшили. А у меня что? Я ж по помойкам хожу, по рынкам, собираю. Вот беда. Конечно, как говорится, из курочки сварит суп и дурочка. Так вот и у меня тоже. Поэтому мне там всегда радостно и приятно…

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