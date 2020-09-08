«Последние 5 месяцев были очень тяжелыми»: драматург Николай Коляда объявил актерам, что покидает свой театр

По словам сотрудников театра, Николай Коляда заявил об этом на общем собрании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Николай Коляда, один из тех людей, с именем которого в России ассоциируется Екатеринбург, планирует покинуть свой «Коляда-театр» и эмигрировать. Эта новость для жителей Урала во вторник была словно гром среди ясного неба. Сотрудники труппы отметили, что объявление об этом драматург сделал на общем собрании с актерами. А поводом стали непростые месяцы бездействия, вызванные пандемией коронавируса.

- Последние пять месяцев были очень тяжелыми, - поделилась Дарья Квасова, актриса «Коляда-театра». - Николай Владимирович каждый день думал только о том, как прокормить всех нас. Он очень устал. На нем на одном лежит ответственность за нас, за 65 его детей. Мы очень надеемся, что это решение вызвано его эмоциональным состоянием, что все образуется. Мы его очень любим.

Впрочем, сам Николай Коляда никаких официальных заявлений о своем возможном уходе не делал. На звонки журналистов во вторник он не отвечал. Более того, в среду, 9 сентября, у «Коляда-театра» должен состояться первый за несколько месяцев спектакль – труппа даст «Картину» за авторством Николая Коляды.

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