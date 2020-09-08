«Надеемся на разум людей»: как в Екатеринбурге будут работают театры и кинотеатры

У театралов начинается новый сезон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Культурная жизнь Екатеринбурга медленно, но возвращается. Со среды в уральской столице и других городах Свердловской области начнут работать кинотеатры, театры, филармония и другие концертные учреждения. Губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующий указ.

НИКАКИХ 3D-ПОКАЗОВ И ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ

Шесть месяцев двери кинотеатров в Свердловской области были закрыты. Все из-за коронавируса. Если в Москве им разрешали открыться еще в июле, то на Урале представители этой индустрии уже умоляли властей позволить им работать. Писали губернатору письма, устраивали акции и собирали подписи, чтобы привлечь к себе внимание. За время простоя они потеряли миллионы рублей, некоторое оборудование пришло в негодность.

Работать кинотеатрам разрешили, но на определенных условиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работать кинотеатрам разрешили, но на определенных условиях. Заполнять залы зрителями можно только наполовину. Также Роспотребнадзор предписал иметь в здании рециркуляторы, антисептики, всем посетителям нужно носить маски и измерять температуру. Между сеансами обязательная дезинфекция зала как минимум на полчаса.

- Измерять температуру мы будем сразу на входе, чтобы не получилось, человек купил билет, а мы ему отказали. Хотя для таких случаев мы предложим зрителям прийти на другой сеанс или вернем деньги, - объясняет Евгений Ванчин, управляющий сети кинотеатров «Кинофокс» в Каменске-Уральском. - Также сеансы будут поставлены так, чтобы потоки людей не пересекались. Жесткий контроль масочного режима не проводим, только на входе настоятельно рекомендуем их носить, а во время просмотра маски можно снимать. Роспотребнадзор не запрещает это делать.

По словам Ванчина, рассадка зрителей будет осуществляться автоматически и в шахматном порядке. Это значит, если вы пришли с компанией, то вокруг вас в радиусе полутора метров никто сидеть не будет.

Директор сети кинотеатров «Континент Синема» Алексей Ворожцов говорит, что все залы в Екатеринбурге уже готовы к открытию. Буквально несколько дней назад они сделали генеральную уборку и настроили оборудование. Показывать будут только новинки, от повторов громких премьер, которые прозвучали весной-летом, решили отказаться сразу - не выгодно.

- Люди соскучились по кино, но у нас нет ажиотажа. Сентябрь для кино - это традиционно низкий сезон, потому что люди кто на работе после отпуска, кто в школе. Билеты есть и все они по прежним ценам, - отвечает Ворожцов.

Кстати, в жизни кинотеатров изменится еще кое-что - в первое время перестанут показывать фильмы 3D. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в жизни кинотеатров изменится еще кое-что - в первое время перестанут показывать фильмы 3D. Причина банальная - большая проблема дезинфицировать очки после каждого просмотра.

С ТЕМПЕРАТУРОЙ В ТЕАТР НЕ ХОДИ

Дела у театров обстоят несколько иначе. Хоть эти учреждения тоже были на самоизоляции целых полгода, но финансирование у них не прекращалось, да и репетировать спектакли можно было уже летом. Новый сезон у театралов, как правило, начинается в сентябре, и разрешение на работу от губернатора им как раз на руку.

Работать они будут по тому же принципу, что и кинотеатры: наполняемость зала только на половину, маски, антисептики, соблюдение дистанции.

- У нас будет все строго. Контролировать зрителей мы будет регулярно, даже во время показа спектаклей. У нас работают смотрящие, которые находятся все время в зале, - рассказывают в Свердловском академическом театре драмы. - Открытие планируется 10 сентября, за это время мы должны решить, будет ли работать буфет.

Зрителям придется сидеть в маске весь спектакль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Театре драмы, как и во многих других театрах Екатеринбурга, будут показывать те спектакли, которые не сумели отыграть весной. Вот, например, премьера постановки «Близость» состоялась в марте, и это был вообще самый последний спектакль в их сезоне, поэтому зрителям решили показать и его. Но будут и совсем свежие новинки.

Николай Коляда, который громче всех возмущался закрытию своего одноименного театра, ждет с нетерпением первого дня работы. Говорит, сейчас у них идут самые последние прогоны и они на сто процентов готовы встать в строй. Драматург также утверждает, что в своем театре они соблюдают все предписания Роспотребнадзора, но жесткого контроля на входе не будет.

- Кто болеет или боится к нам приходить, пусть сидит дома. У нас будут все в масках, будет безопасно. Я уверен, что люди не дураки и с высокой температурой в театр не пойдут. Надеемся на разум людей, - отметил Николай Коляда. - У нас зал небольшой, всего 120 человек, и посадить мы сможем только 60 зрителей. Но мы рады стараться и на такую небольшую аудиторию.

Наряду с другими культурными учреждениями, Свердловская филармония тоже готова открыть свои двери. Но первый концерт там дадут только 14 сентября. Зрителей просят приобретать билеты онлайн, но и в кассах их купить тоже можно.

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