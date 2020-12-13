Поединок состоялся 13 декабря в Москве на турнире АСА 115. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вечером 13 декабря в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 115. В главном бою вечера в октагоне сошлись Магомед Исмаилов по прозвищу "Лысый Хищник" и Иван Штырков, которого из-за мощной мускулатуры окрестили "Уральским Халком". Поединок в полутяжелом весе еще до его начала многие называли главным боем года в российском ММА.

Рекорд Магомеда Исмаилова в ММА – 16 побед, два поражения и одна ничья. К моменту боя он подошел на беспроигрышной серии, состоящей из 11 побед. С февраля 2019 года Исмаилов выступает под эгидой лиги организации АСА.

В отличие от своего оппонента, Иван Штырков почти на протяжении всей карьеры в ММА выступал под эгидой одного промоушена. Основную часть своих поединков Иван провел в Екатеринбурге, в рамках турниров организации Russian Cagefighting Championship (RCC).

На счету Ивана Штыркова 17 побед, одна ничья и одно поражение. Его он потерпел от швейцарского бойца японского происхождения Ясубея Эномото. Кстати, для того боя Ивану пришлось существенно сбросить вес, чтобы уложиться в 85 кг. Перед боем боец объяснил "Комсомолке", почему решил "опуститься" из тяжелого дивизиона в полусредний вес.

Швейцарец победил Штыркова удушающим приемом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожалуй, наибольшую известность Магомед Исмаилов получил после победы над известным тяжеловесом Александром Емельяненко. Их поединок прошел летом 2020 года в Сочи. Победу в нем одержал Исмаилов, который в борцовской технике смотрелся на голову выше Александра.

Именно борьбу считают сильной стороной Исмаилова. В том числе и поэтому букмекеры предрекали победу "Лысого Хищника". Кроме того, функциональная готовность Штыркова никогда не считалась его сильным местом.

Чтобы подтянуть борьбу незадолго до поединка Иван Штырков на несколько недель уезжал на сборы в Дагестан, а до этого тренировался под руководством омского бойца Александра Шлеменко.

Поединку между Штырковым и Исмаиловым не предшествовал трэш-ток (впрочем, для российского ММА это до сих пор нечастое явление). Вместо него между спортсменами были легкие подколки во время пресс-конференции и в соцсетях.

Например, Штырков выкладывал в своем Instagram вот такой ролик.

Как и предрекали организаторы, поединок начался ровно в 22:00.

Первый раунд выдался довольно зрелищным. Бой проходил на высоких скоростях. Несмотря на то, что оба соперника – базовые борцы, в первой пятиминутке никто из них не спешил переводить соперника в партер. На радость зрителям бойцы устраивали эффектную рубку. К середине первого раунда в ударной технике начало ощущаться преимущество бойца из Москвы. Ближе к концу раунда Магомеду удалось провести акцентированный удар коленом в голову «Уральского Халка».

Во втором раунде преимущество Исмаилова стало более очевидным. В середине пятиминутки Магомеду удалось провести красивый амплитудный бросок через спину с прогибом. В конце раунда Исмаилов провел удачный тейкдаун. В третьем временном отрезке преимущество Магомеда Исмаилова стало очевидным. Он все чаще попадал в подбородок Штыркову в стойке и в партере.

Единогласным решением судей победу одержал Магомед Исмаилов.

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