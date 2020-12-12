Штырков и Исмаилов встретились лицом к лицу за сутки за сутки до боя

Иван Штырков и Магомед Исмаилов. Фото: пресс-служба бойцовской команды «Архангел Михаил»

Уральский боец Иван Штырков, представляющий команду «Архангел Михаил» 13 декабря 2020 года проведет первый бой в лиге АСА. Его соперник – боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, который смог вырвать несколько побед у именитых бойцов, включая тяжеловеса Александра Емельяненко.

Утром, 12 декабря, оба участника предстоящего боя прошли медицинское взвешивание, им нужно было уложиться в весовую категорию 93,5 килограмма. Вес Штыркова оказался равен 93,3 кг, вес Исмаилова – 92,0 кг. После этого прошла церемония стердаунов, во время которой участники боя встречаются лицом к лицу. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Фото: пресс-служба бойцовской команды «Архангел Михаил»

Иван Штырков и Магомед Исмаилов провели по 18 поединков, в большей части которых победили. В среднем оба бойца проводят по полтора раунда. Бой пройдет в Москве на ВТБ-Арене.