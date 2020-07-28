Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 июля 2020 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 209 новых случаев заболевания коронавирусом. В лидерах - уральская столица - 180 случаев. Остальные случаи заболевания зарегистрированы в Верхней Пышме, Первоуральске, Среднеуральске, Нижнем Тагиле, Реже, Кировграде, Байкаловском и Нижнесергинском районе.

Всего с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале коронавирусом заболели 19 934 человека, из которых 15 041 пациент смог побороть болезнь.

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Сейчас в инфекционных отделениях уральских больниц остаются 4 981 пациент, 148 из них – в тяжелом состоянии, 124 – в палатах интенсивной терапии, 60 – на аппаратах ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

За сутки подтверждено три смерти от коронавируса, всего на Урале с начала пандемии умерли 243 человека.

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Напомним, что в понедельник, 27 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на неделю продлил ограничения для граждан старше 65 лет. Также запрещены групповые занятия в фитнес-клубах, работа кинотеатров и торговых центров.

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