«Удара в нос быть не могло»: адвокаты убедили суд проверить, мог ли активист Румянцев пострадать от рук инженера Шибанова

В Верх-Исетском районном суде сегодня в очередной, уже четвертый раз, встретились православный активист Максим Румянцев и 30-летний инженер Максим Шибанов.

Румянцев решил засудить Шибанова за травму, которую он якобы получил из-за него. 9 апреля 2019 года, примерно за месяц до самого «скверного противостояния» в сквере у Театра драмы собрались люди, которые высказывались против строительства храма. Максим Румянцев вел оттуда прямую трансляцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/785853" frameborder="0"></iframe> Журналист Максим Румянцев ведет провокационный репортаж в сквере у Драмтеатра.Видео: Free Pressa/youtube.com

Горожан активист окрестил «беснующимися», а некоторых мужчин зачем-то называл «девочками». В такой же манере он внезапно обратился и к инженеру Шибанову, который стоял рядом. Плюс Румянцев для чего-то на камеру предположил, что у Шибанова «энурез» (недержание мочи, - Прим. Ред.). Инженер попросил активиста прекратить оскорбления, добавив, что «сломает челюсть», если тот продолжит его оскорблять.

- За слова отвечаешь, тогда бей, а если не можешь ударить, тогда и не бросайся такими словами. Все, девочка, до свидания, - сказал Румянцев, после чего из-за толчка оказался на земле.

На инженера после этого завели уголовное дело. Активист Румянцев, несмотря на то, что после падения поднялся и продолжил вести прямой эфир, позже заявил, что получил закрытую черепно-мозговую травму. Сам Шибанов настаивал на том, что активист оскорблял и провоцировал его, и что Румянцев не мог серьезно пострадать из-за того, как Шибанов его оттолкнул.

- Я данного мужчину оттолкнул левой рукой, едва задев двумя пальцами в область верхней части туловища, - говорит Шибанов. - После этого он картинно упал на землю. Я его практически не коснулся, я начал уходить оттуда, и ко мне подошел сотрудник полиции.

После конфликта с Максимом Шибановым в сквере у Театра драмы в 2019 году Максим Румянцев (на фото) обратился в полицию.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня на суде обвиняемого инженера допросили. В частности его попросили показать, как именно он двигал рукой, когда толкал активиста. А его адвокаты попросили судью приобщить к материалам дела документы, согласно которым Румянцев должен был, получив травмы, лечиться в стационаре, но вместо этого он якобы покидал больницу, чтобы ходить на работу.

Активист в ответ настаивал, что пока лечился, он оставался в больнице, а на работе появлялся по его пропуску кто-то другой из сотрудников.

Заседание проходит в судебном участке по улице КрасноуральскойФото: Данил СВЕЧКОВ

Но ключевым моментом сегодняшнего заседание стал вопрос – назначит ли суд повторную экспертизу, чтобы проверить травмы Румянцева. На этом настаивала защита Шибанова.

- В некоторых заключениях судебно-медицинских отсутствует акцент на телесные повреждения в области переносицы и затылка (у Румянцева, - Прим. Ред.), - говорит Сергей Масюк, адвокат Максима Шибанова. - Опрошенный врач-эксперт сказал, что изначально, когда он его осматривал, эти телесные повреждения были. И много видеоматериалов, снятых с разных ракурсов, было предоставлено самим потерпевшим. Есть раскадровка более качественная, которая говорит о том, что никакого удара в нос (Румянцеву от Шибанова, - Прим.Ред.) быть не могло. Хотелось бы выяснить, при каких обстоятельствах потерпевший Румянцев получил телесные повреждения в области носа, если все материалы дела свидетельствуют о том, что удара в нос произведено не было. Сразу возникает вопрос – откуда это телесное повреждение? Может быть Румянцев позже получил телесное повреждение, потому что, если вы историю помните, исходя из видеоматериалов, там у Румянцева был еще один инцидент с другим гражданином.

Чтобы решить вопрос о проведении экспертизы, судья взяла 30-минутный перерыв. Сам Максим Шибанов выйдя из зала заседания еще раз отметил, что не считает себя виновным.

- Если он (Румянцев, - Прим. Ред.) захочет пойти со мной на мировую, то конечно нужно снятие всех обвинений с меня, потому что я считаю себя невиновным, - рассказал Максим Шибанов «КП-Екатеринбург». - Это уже четвертое заседание. Эти процессы выматывают, прежде всего, морально. Потому что, ходить, сидеть в зале заседаний и понимать, что ты обвиняемый, это не самое приятное, что может быть в жизни.

Максим Шибанов комментирует судебную тяжбу с Максимом Румянцевым.В Екатеринбурге 9 июля 2020 года проходит 4 заседание суда над инженером Максимом Шибановым, который в апреле 2019 года вступил в конфликт с активистом Максимом Румянцевым. Видео :"КП-Екатеринбург"

В этот раз, кстати, группа поддержки Максима Шибанова была меньше, чем на первом заседании. С утра у здания суда стояло несколько человек с картонкой, на которой было написано «Шибанов прав!». Но когда заседание началось, все, кроме одной женщины разошлись.

- Я тоже защищала сквер, и не хочется, чтобы кто-то из защитников пострадал, - говорит Светлана Махнурылова, пришедшая поддержать Шибанова. - Хотела на словах по-матерински поговорить с Румянцевым, отругать его. Мало ли кто кого толкал. По мальчишески бы взяли, да разобрались. Зачем суд?

Когда перерыв закончился, судья объявила, что, как и настаивали адвокаты Шибанова, будет проведена повторная судебно-медицинская экспертиза. Специалисты проверят, мог ли активист Румянцев получить свои повреждения средней степени тяжести и повредить нос во время конфликта с инженером.

- Думаю, производство экспертизы может занять около месяца, - говорит адвокат Сергей Масюк. - Будет назначено судебное заседание, и с учетом результатов судебно-медицинской экспертизы будем дальше работать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд активиста Румянцева с Максимом Шибановым: был ли удар и насколько верно заключение о травмах

Мы следили за очередным заседанием по делу Максима Шибанова в режиме онлайн (Подробнее)

Максим Шибанов рассказал, на чем будет основываться его защита в суде

Публикуем видео с обвиняемым (Подробнее)

«Называл бесноватыми»: на скандального активиста Максима Румянцева написали заявление в полицию из-за оскорбления чувств верующих

Из-за журналиста, от которого открестились коллеги, могут посадить парня, который повелся на его провокации (Подробнее)