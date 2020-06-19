«Называл бесноватыми»: на скандального активиста Максима Румянцева написали заявление в полицию из-за оскорбления чувств верующих

Журналист Максим Румянцев, который вел провокационный репортаж из сквера, рискует стать ответчиком по уголовному делу. На него написал заявление в полицию юрист из Екатеринбурга Василий Савченко.

Все произошло в апреле 2019 года. Тогда в сквер к Драмтеатру пришло множество екатеринбуржев, которые не хотели, чтобы на этой площадке построили собор Святой Екатерины.

В этот момент в сквере вел свой провокационный репортаж журналист Максим Румянцев. Протестующих он называл «беснующимися», а собеседников мужского пола называл «девочками». Такое обращение не понравилось Максиму Шибанову, который в этот момент также находился в сквере. Он попросил Румянцева не называть его так, пригрозив, что сломает тому челюсть, если он не перестанет. Тогда Максим Румянцев еще больше начал провоцировать Шибанова. В итоге парень толкнул журналиста, после чего тот картинно упал.

После этого Максим Шибанов и Максим Румянцев написали друг на друга заявления в полицию. Первый – из-за оскорблений, а второй – из-за якобы полученных травм. По заявлению Шибанова полиция уголовое дело заводить отказалась, а вот заявлению Румянцева – дала ход. Хотя и не сразу. Уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» на Максима Шибинова завели только спустя полгода.

Кроме того, Румянцев потребовал выплатить ему 500 тысяч рублей за физический и моральный ущерб. Сейчас по этому делу идет суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/785853" frameborder="0"></iframe> Журналист Максим Румянцев ведет провокационный репортаж в сквере у Драмтеатра.Видео: Free Pressa/youtube.com

Но юрист из Екатеринбурга Василий Савченко тоже усмотрел в действиях Максима Румянцева состав уголовного преступления об оскорблении чувств верующих.

- На видео Максим Румянцев говорит, что «святые места и храмы всегда притягивают бесноватых людей». В этом его ошибка. Если бы он сказал, что помимо православных людей такие места притягивают еще и бесноватых, то это было бы другое дело, - рассказал «КП» свою позицию Василий Савченко.

Заявление в девятый отдел полиции Екатеринбурга он написал на днях (фото заявления есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.).

- В полиции у меня спросили, почему я подаю заявление только сейчас – ведь прошло уже больше года. Я ответил, что увидел это видео в интернете только сейчас.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу эту ситуацию не комментируют.

Недавно мы писали, что уральские СМИ открестились от Максима Румянцева. Журналистское сообщество Свердловской области отказывается считать его своим коллегой.

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