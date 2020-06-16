Уральские журналиста заступились за екатеринбуржца, который толкнул православного активиста Румянцева

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:21:21+03:00

Конфликт между Максимом Румянцевым и Максимом Шибановым произошел в мае 2019 года во время протестов в сквере у Драмтеатра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уральские СМИ открестились от православного активиста Максима Румянцева, который судится с екатеринбуржцем Максимом Шибановым. 30-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести Максиму Румянцеву, который называет себя журналистом. Само происшествие случилось в мае прошлого года во время протестов в сквере у Драмтеатра. Журналистское сообщество Свердловской области отказывается считать истца свои коллегой.

Сегодня, редакторы и корреспонденты написали публичное обращение.

- Мы, журналисты и редакторы екатеринбургских, уральских, российских средств массовой информации, выражаем несогласие с позицией Максима Румянцева, который именует себя журналистом. Мы не считаем его своим коллегой и отказываемся признавать его деятельность как журналистскую. Многочисленные опубликованные видео и свидетельства говорят о том, что Румянцев использует статус журналиста как прикрытие для унизительных и опасных провокаций в отношении граждан. Мы полагаем, что, называя себя журналистом, Румянцев дискредитирует нашу профессию, - пишут журналисты.

На момент публикации новости письмо подписали 97 представителей СМИ. В их числе «Комсомольская правда», «Новый день», 66.ru, Е1, «ФедералПресс», ZNAK.COM, «Коммерсантъ-Урал».

- Мы выражаем солидарность с Максимом Шибановым и обращаемся к суду с просьбой оправдать его, - отметили в письме.

ИСТОЧНИК KP.RU