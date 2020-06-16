2020-06-16T17:21:21+03:00
Общество

Уральские журналиста заступились за екатеринбуржца, который толкнул православного активиста Румянцева

Представители уральских СМИ считают, что деятельность Румянцева опасна для общества
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Конфликт между Максимом Румянцевым и Максимом Шибановым произошел в мае 2019 года во время протестов в сквере у Драмтеатра.Конфликт между Максимом Румянцевым и Максимом Шибановым произошел в мае 2019 года во время протестов в сквере у Драмтеатра.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральские СМИ открестились от православного активиста Максима Румянцева, который судится с екатеринбуржцем Максимом Шибановым. 30-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести Максиму Румянцеву, который называет себя журналистом. Само происшествие случилось в мае прошлого года во время протестов в сквере у Драмтеатра. Журналистское сообщество Свердловской области отказывается считать истца свои коллегой.

Сегодня, редакторы и корреспонденты написали публичное обращение.

- Мы, журналисты и редакторы екатеринбургских, уральских, российских средств массовой информации, выражаем несогласие с позицией Максима Румянцева, который именует себя журналистом. Мы не считаем его своим коллегой и отказываемся признавать его деятельность как журналистскую. Многочисленные опубликованные видео и свидетельства говорят о том, что Румянцев использует статус журналиста как прикрытие для унизительных и опасных провокаций в отношении граждан. Мы полагаем, что, называя себя журналистом, Румянцев дискредитирует нашу профессию, - пишут журналисты.

На момент публикации новости письмо подписали 97 представителей СМИ. В их числе «Комсомольская правда», «Новый день», 66.ru, Е1, «ФедералПресс», ZNAK.COM, «Коммерсантъ-Урал».

- Мы выражаем солидарность с Максимом Шибановым и обращаемся к суду с просьбой оправдать его, - отметили в письме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге отель Ramada, где лежали бессимптомные пациенты с коронавирусом, снова станет гостиницей
Стало известно, как выглядел роллер, сбивший насмерть бабушку в Березовском
В полиции Екатеринбурга рассказали, как уберечься от квартирных краж
Уральские журналиста заступились за екатеринбуржца, который толкнул православного активиста Румянцева
Герою войны Николаю Кузнецову, который стал прообразом Штирлица, посвятили выставку в Екатеринбурге
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
Сколько уральцев заработали иммунитет к коронавирусу: отвечает министр здравоохранения
«Это сезонный подъем»: в Свердловской области начали чаще болеть пневмонией
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области возобновят плановую медпомощь: отвечает министр здравоохранения
На Урале завели уголовное дело на подростков, которые станцевали на Вечном огне
Сильный ветер, грозы и дожди: на Средний Урал снова идет непогода
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через систему быстрых платежей
На севере Урала после прорыва трубы разлилась нефть
Почему «Леруа Мерлен» работает, а другие ТЦ в Екатеринбурге – нет: отвечает губернатор
Больница сети «РЖД-медицина» начала принимать на восстановление пациентов после COVID-19 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
Ученые создают программу, которая защитит уральцев от болезней
На Уралмаше на три недели перекрывают улицу Народного Фронта
В выходные из Вьетнама вернутся застрявшие там уральцы
На Среднем Урале клещи покусали уже 25,5 тысяч человек
Губернатор Свердловской области присвоил Андрею Симановскому звание «Почетного гражданина»
Екатеринбуржец четыре месяца воровал газ, чтобы готовить еду
Онлайн-конференция «Деловая пятница: ипотека в период кризиса»
Под суд отправили экс-руководителя свердловских приставов за взятку в 1,7 миллионов