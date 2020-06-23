Суд над Максимом Шибановым, на которого написал заявление активист Румянцев после потасовки в сквере: онлайн трансляция

В Екатеринбурге состоялся очередной суд по уголовному делу против екатеринбуржца Максима Румянцева. На парня завели уголовное дело после заявления в полицию от журналиста Максима Румянцева.

Все произошло в апреле 2019 года. Тогда в сквер к Драмтеатру пришло множество екатеринбуржцев, которые не хотели, чтобы на этой площадке построили собор Святой Екатерины.

В этот момент в сквере вел свой репортаж журналист Максим Румянцев. Протестующих он называл «беснующимися», а к собеседникам мужского пола почему-то называл «девочками». Такое обращение не понравилось Максиму Шибанову, который в этот момент также находился в сквере. Помимо этого журналист по какой-то причине предположил, что у его собеседника энурез (недержание мочи. – Прим. Ред.).

Максим Шибанов попросил Румянцева прекратить оскорбления, пригрозив сломать челюсть, если журналист продолжит.

- За слова отвечаешь, тогда бей, а если не можешь ударить, тогда и не бросайся такими словами. Все, девочка, до свидания, - заявил Максим Румянцев.

После этих слов парень толкнул журналиста, после чего тот упал.

После этого Максим Шибанов и Максим Румянцев написали друг на друга заявления в полицию. Первый – из-за оскорблений, а второй – из-за якобы полученных травм. По заявлению Шибанова полиция уголовое дело заводить отказалась, а вот заявлению Румянцева – дала ход. Хотя и не сразу. Уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» на Максима Шибинова завели только спустя полгода.

Кроме того, Максим Румянцев потребовал выплатить ему 500 тысяч рублей за физический и моральный ущерб. Теперь Максиму Румянцеву грозит до трех лет колонии.

Недавно мы писали, что уральские СМИ открестились от Максима Румянцева. Журналистское сообщество Свердловской области отказывается считать его своим коллегой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/786531" frameborder="0"></iframe> Максим Шибанов рассказал, на чем будет основываться его защита в суде.Евгений СТОЯНОВ

Как рассказал «КП» Шибанов, в качестве эксперта его сторона защиты вызвала специалиста по рукопашному бою. Он даст оценку, насколько сильный удар (сторона Максима Румянцева утверждает что это был толчок). Также будут приобщены дополнительные видео инцидента.

Отметим, что молодой человек инженер- строитель, а работает специалистом в отделе снабжения.

Максим Румянцев и его «легендарный» розовый чемоданчикФото: Алексей БУЛАТОВ

А вот Румянцев не стал давать развернутые комментарии для прессы и предложил дождаться решения суда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/786533" frameborder="0"></iframe> Максим Румянцев перед судом в Екатеринбурге.Евгений СТОЯНОВ

Из-за коронавируса журналистов не пустят в суд, но из зала заседаний будет прямая траснляцияФото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Максима Шибанова пояснил, что на вызове эксперта по рукопашному бою настаивал гособвинитель, то есть - сотрудник прокуратуры.

Максим Шибанов и его брат, который пришел поддержатьФото: Алексей БУЛАТОВ

Мы поговорили с инструктором по рукопашному бою, который выступит в суде в качестве эксперта. Им оказался многократный чемпион России по кеокусинкай карате Алексей Ершов. Инструктором он работает с 2005 года. - Я дам свою оценку в суде. Конечно, я смотрел видео, опубликованные в интернете. Я видел какое-то невнятное движение, которое больше напоминало толчок, - отметил Алексей Ершов.

Спортсмен также уточнил, что если в процессе не будет показано других видеоматериалов, то его мнение о произошедшем не изменится. Пока тренер считает, что этот толчок не мог принести существенного вреда здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Называл бесноватыми»: на скандального активиста Максима Румянцева написали заявление в полицию из-за оскорбления чувств верующих

Журналист Максим Румянцев, который вел провокационный репортаж из сквера, рискует стать ответчиком по уголовному делу. На него написал заявление в полицию юрист из Екатеринбурга Василий Савченко (подробнее)