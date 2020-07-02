2020-07-02T07:30:32+03:00
Общество

«Подозревали коронавирус»: в Екатеринбурге умерла депутат Елена Дерягина,

У народной избранницы были проблемы с сердцем
Евгений Булгарин
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Депутат приобрела широкую известность после того, как усомнилась в том, что питание учеников городских школ с 1 по 4 классы должно оплачиваться из бюджетаДепутат приобрела широкую известность после того, как усомнилась в том, что питание учеников городских школ с 1 по 4 классы должно оплачиваться из бюджетаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина. Об этом «КП» рассказал председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. По его словам, Елена Дерягина скончалась в 6-й горбольнице Екатеринбурга. Врачи подозревали у пациентки коронавирус, но причиной смерти, по предварительным данным, стали проблемы с сердцем.

- К сожалению, у Елены Дерягиной были проблемы с сердцем, до этого ей делали операцию. Во время нахождения в больницы у нее случилось обострение – оборвался тромб. Сегодня в гордуме мы планируем поставить памятную табличку, будем помогать ее родственникам, - уточнил Игорь Володин.

Елене Дерягиной было 64 года. Депутат приобрела широкую известность после того, как усомнилась в том, что питание учеников городских школ с 1 по 4 классы должно оплачиваться из бюджета.

Эти слова подверглись критике не только на местном, но и на федеральном уровне. Например, об идее сэкономить на питании школьников резко высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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