«Я высказала мысль директоров школ»: депутат, предложившая отменить бесплатное питание в начальных классах Екатеринбурга

Очередное неоднозначное высказывание политика вызвало недовольство в обществе на этой неделе. После того, как утих скандал со словами Ольги Глацких, о том, что государство ничего не должно молодежи, вдруг отличилась депутат городской Думы Екатеринбурга Елена Дерягина. На одном из заседаний она внезапно усомнилась, в том, что питание учеников школ с 1 по 4 классы должно оплачиваться из бюджета. Мы связались с Еленой Евгеньевной и попросили уточнить, что она имела в виду.

«ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОКОРМИТЬ БЕСПЛАТНО НУЖДАЮЩИХСЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ?»

– Елена Евгеньевна, когда вы озвучили свое предложение, чтобы за школьные обеды с 1 по 4 класс платил не бюджет, а родители, вы не боялись, что может повториться история, как с Ольгой Глацких?

– Вы знаете, я уже взрослая. Я учитель, мать и бабушка, и я могу по данной проблеме высказаться. Что я такого сказала, что меня можно сравнить с Ольгой Глацких? Я сказала, что сегодня нужно оказать помощь тем детям, которым она нужна. Если родители говорят «Я не хочу, чтобы мой ребенок в школьной столовой питался», то средства на питание этого ребенка почему бы не отдать другому ребенку, которому помощь действительно нужна. Давайте контролировать бюджетные деньги. Я не против субсидий.

– Почему именно в среду вы решили высказать такое предложение?

– Видимо, до этого СМИ не слышали нас всех, потому что мы об этом говорим уже три года. Я была председателем комиссии по образованию, мы ездили всегда по школам. И мы замечали, что дети не едят рыбу. Если мы приезжали в рыбный день, то вся рыба была в отходах. То же самое и с запеканкой. Мы выделяем на питание детей средства, на которые можно построить целую школу, так давайте приучать детей правильно питаться. Давайте контролировать и деньги родительские, и деньги бюджетные. Когда я выступала (в городской Думе, - Прим. Ред.) я сказала, что адресная помощь нужна. Давайте расширим ее. Есть одинокие отцы. Приходил папа. У него ребенок учится в десятом классе. Говорит, что он постоянно хочет есть. Ну почему его в старших классах в школе не покормить бесплатно? Многие обращаются за помощью, и моя позиция была, что с этим надо что-то делать.

По словам депутата, дети из начальной школы часто отказываются есть то, что им дают, из-за чего продукты, купленные за бюджетные деньги оказываются на помойке.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Отменив бесплатные обеды для начальной школы?

– Кто сказал, что нужно кормить с первого по четвертый класс бесплатно? Это так решили в 90-е, когда не было в семьях заработка, когда деньги не выдавали. И тогда была принята эта программа по питанию детей. Мы же в садике деньги платим за питание детей. В начальной школе потом не платим. А с 5 по 11 класс опять платим. Я бы хотела обозначить – мы должны детей кормить за бюджетные средства, но тех детей, кто хочет этого, кому это действительно нужно. Пусть они получают субсидию. А если ребенок не хочет, то зачем?

«Я НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ТАК МНОГО ШУМА»

– То есть, ребенок, например, рыбу не съел, а деньги бюджетные на нее потрачены и пускай лучше рыбу эту отдадут тому ученику, кто в ней действительно нуждается?

– В начальной школе детки до половины двенадцатого учатся. Они могут не успеть проголодаться. А те, у кого растущий организм в старшей школе, могут и до четырех часов дня в школе находиться. Но им приходится питаться за родительские деньги. Я не хочу оправдываться. Не хочу на детях экономить, но в Конституции написано, что мы должны обеспечить бесплатное образование, но там не сказано, что мы должны кормить детей бесплатно. Я не понимаю почему сейчас так много шума. Мы говорили об этом еще когда составляли бюджет этого года – о том что давайте делать адресную помощь. Пусть дети кушают два-три раза в день, если надо. Ведь я высказала мысль не свою, а директоров школ. Меня не так услышали.

– Отмена бесплатного питания в начальной школе это пока только разговоры или уже готовится какая-то инициатива?

– Я Дерягина Елена Евгеньевна это мое личное мнение, созревшее давно. Потому что ко мне приходят на прием люди, которым действительно нужна помощь. Семьи инвалидов. Почему мы не можем старшеклассников нуждающихся кормить бесплатно?

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