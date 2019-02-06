По стопам Глацких: Депутат из Екатеринбурга предложила сэкономить на питании школьников

Не успел утихнуть скандал с уральской чиновницей Ольгой Глацких, заявившей о том, что «государство ничего не должно людям», как дискуссию на эту тему продолжила депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина.

На заседании 6 февраля народная избранница усомнилась в том, что питание учеников городских школ с 1 по 4 классы должно оплачиваться из бюджета.

- В Волгограде на 1 рубль субсидируется питание, в Оренбурге - 5 рублей. Больше никаких субсидий нет, только адресная помощь. Весь класс кормить – такого нет нигде. Я считаю, пусть родители платят, а помощь надо оказывать только адресно тем, кто в этом нуждается, - заявила Елена Дерягина.

Елена Дерягина предложила экономить на детяхФото: Алексей БУЛАТОВ

Многих коллег депутата, а также рядовых жителей уральской столицы немало удивило это заявление. Кому, как не Елене Евгеньевне, знать о том, что горячее питание необходимо школярам и о том, что далеко не каждая семья выдержит такую нагрузку на бюджет, если выкладывать дополнительно по несколько тысяч за школьную еду.

С мнением депутата согласилась только ее коллега, представитель думской комиссии по образованию Галина Арбузова.

Депутат Гордумы Екатеринбурга предлагает сэкономить на детях 00:00 00:00

На заседании инициатива Елены Дерягиной больше ни у кого поддержки не получила. Так, заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов отметил, что город должен быть в этом вопросе хорошим примером для других городов.

- Ничего не может быть лучше организованного питания. У нас в некоторых семьях дети впервые знакомятся со здоровым питанием именно в школе, - подчеркнул Баранов.

По мнению депутата Гордумы Алексея Вихарева, вряд ли руководством Екатеринбурга и Свердловской области пойдут на такой резкий шаг и будут экономить на детях.

- Что касается отмены, думаю, что губернатор и мэр города будут делать все, чтобы льготное питание сохранилось, - отметил Вихарев.

Питание школьников в Екатеринбурге вызывает много вопросов, но для учеников 1-4 классов оно остается бесплатнымФото: Алексей БУЛАТОВ

МНЕНИЯ

Андрей Рожков, участник команды «Уральские пельмени»:

- На детях экономить нельзя, однозначно. Не все родители могут позволить себе оплачивать питание. Дотационная составляющая обязательно нужна, и государству нужно этот вопрос регулировать. А вот качество питания в наших школах оставляет желать лучшего. Может быть лучше на это обратить внимание?

Евгений Жабреев, руководитель общественной организации «Родительский комитет»:

- Это не допустимо, нет оснований такой ерундой заниматься. Партия власти у нас в последнее время призывает непонятно к чему. Интересно. Какая «тухлая» инициатива будет в следующий раз? У Елены Дерягиной нет ни мозгов, ни совести. Ее надо вышвырнуть с позором из партии, она опускает авторитет власти. У нее у самой нет детей? Или она их ненавидит? У нас есть и дети-инвалиды, и дети из малообеспеченных семей. Государство им помогает. Но остальные – это тоже дети Чужих детей не бывает. Субсидия на питание выделяется государством, и не из кармана Елены Дерягиной.

Александр Ивачев, депутат свердловского Заксобрания:

- Мадам Дерягина совсем сбрендила? У нас цены растут на все товары, связанные со школой. И да, мы субсидируем, помогаем семьям с маленькими детьми. В этом и заключается основная задача государства, - рассказал парламентарий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На моем месте мог оказаться каждый»: Чиновница "Государство не просило вас рожать" провела первый прием населения после скандала

На Урале чиновники больше месяца проверяют Департамент молодежной политики. А точнее, его руководителя 29-летнюю Ольгу Глацких. Бывшая гимнастка, даже в годы спортивной карьеры не была так популярна, как сейчас. Причина в ее «фирменных» словах, которые знают уже далеко за пределами Свердловской области.(подробности)

«За прямоту спасибо вещей Ольге»: Сергей Шнуров посвятил стих уральской чиновнице, заявившей, что «государство людям ничего не должно».

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram свое новое творение. Музыкант посвятил стихотворение уральской чиновнице Ольге Глацких, которая накануне оказалась в центре грандиозного скандала. (Подробности)

Отделалась выговором: уральская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу

Специалисты аппарата губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева завершили служебную проверку в отношении главы департамента молодежной политики региона Ольги Глацких. (Подробности)