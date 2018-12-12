2018-12-12T16:46:00+03:00
Общество

«На моем месте мог оказаться каждый»: Чиновница "Государство не просило вас рожать" провела первый прием населения после скандала

Ольга Глацких рассказала, как пережила травлю и отреагировала на слова Дмитрия Медведева, что «нужно включать мозги» при общении с народом
Олег Галимов
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Глава департамента молодежной политики вернулась к своим обязанностям 10 декабряГлава департамента молодежной политики вернулась к своим обязанностям 10 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале чиновники больше месяца проверяют Департамент молодежной политики. А точнее, его руководителя 29-летнюю Ольгу Глацких. Бывшая гимнастка, даже в годы спортивной карьеры не была так популярна, как сейчас. Причина в ее «фирменных» словах, которые знают уже далеко за пределами Свердловской области. Выдала она их в начале ноября на встрече с подростками из Кировграда. «Государство молодежи ничего не должно, потому что оно не просила вас рожать», - заявила тогда Ольга Вячеславовна.

Естественно, фраза вызвала бурю негодования. Ее прокомментировали даже федеральные политики. Российский премьер Дмитрий Медведев посоветовал чиновникам в ходе общения с народом «включать мозги». А лидер ЛДПР Владимир Жириновский вызвался помочь женщине, организовав для нее авторский мастер-класс по ораторскому искусству.

Губернатору Евгений Куйвашев отстранил главу департамента от работы. А спустя месяц Ольга Глацких, получив выговор от главы региона, вернулась к своим обязанностям. Сегодня она провела прием населения, который был приурочен к 25-летию российской конституции. Мы не могли упустить возможность лично пообщаться с главой департамента молодежной политики.

Ольга Глацких - Государство не просило вас рожать.

Эта табличка - первое, что бросается в глаза в приемной чиновницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта табличка - первое, что бросается в глаза в приемной чиновницыФото: Алексей БУЛАТОВ

К кабинету Ольги Глацких мы пришли посреди рабочего дня, но к нашему удивлению в приемной никого кроме секретаря не было. Казалось, что никто в огромном здании на Малышева, 101 и не знает, кто недавно вышел на работу.

- Вы на прием? Тогда записывайтесь и ждите очереди, - любезно предложила нам девушка.

Если верить ее словам, то предварительно к Глацких записалось больше 10 человек.

На прием к Глацких следует идти без телефона, но к нашему удивлению чиновница не стала прятаться от камер и диктофонов журналистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прием к Глацких следует идти без телефона, но к нашему удивлению чиновница не стала прятаться от камер и диктофонов журналистовФото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя 20 минут Ольга Глацких промелькнула в приемной и сразу же скрылась за дверью своего кабинета. Но людей по-прежнему особо не наблюдалось. Еще через пять минут чиновница, которую за прошедший месяц не осудил только ленивый, вышла к нам и ответила на несколько вопросов, хотя и не очень развернуто.

Глацких отвечала очень коротко, но именно после такого общения у нас сложилось мнение, что эта женщина умеет держать удар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глацких отвечала очень коротко, но именно после такого общения у нас сложилось мнение, что эта женщина умеет держать ударФото: Алексей БУЛАТОВ

- Ольга Вячеславовна, накануне стали известны итоги служебной проверки, которую организовали после вашего высказывания. Вам объявлен выговор. Вы остались довольны таким итогом?

- Я считаю, что губернатор принял взвешенное и верное решение.

- С Евгением Владимировичем уже общались?

- Нет.

- А вы бы сами не хотели объяснить произошедшее главе региона?

- Губернатор – мой непосредственный руководитель и работодатель. Если он посчитает необходимым вызвать меня, то я конечно же приду на встречу.

- Кстати именно он подписал указ, согласно которому в 2019 году ваш департамент войдет в состав Министерства образования. Изменятся ли ваши обязанности?

- Прежде всего, изменится распорядитель бюджетных средств. Мои полномочия будет определять министр, этот вопрос мы с ним еще не обсуждали.

Многие ждали, что Ольгу Глацких уволят или сократят. В итоге все закончилось выговором Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие ждали, что Ольгу Глацких уволят или сократят. В итоге все закончилось выговоромФото: Алексей БУЛАТОВ

- Во время своего общения с журналистами премьер Дмитрий Медведев посоветовал вам «включить мозги». Вас это не задело?

- Нет. И я бы не хотела комментировать слова премьер-министра.

- В разговоре с блогером Сергеем Колясниковым вы заявили, что покинуть пост вам не позволяет совесть. Кроме того вы нен успели реализовать три проекта. Поясните, о чем идет речь?

- Первый проект был посвящен молодежному предпринимательству. Департамент больше никогда не будет пытаться его реализовать, так как в ноябре (тогда Глацких была отстранена от работы – прим.ред.) не него не выделили деньги из бюджета. Второй проект был по созданию социально-культурного кластера и третий – «Эпоха балов». Постараемся перенести их на 2019 год.

- Как ваши коллеги отреагировали на ваше временное отстранение? Поддерживали или «молчали в тряпочку»?

- Безусловно, поддерживали, были и звонки и СМС. Когда начиналась вся эта история, я была в официальном отпуске. Но сейчас все в прошлом и, наверное, на моем месте мог оказаться каждый.

Ольга Глацких ответила на несколько вопросов журналистов КП.Алексей БУЛАТОВ

- Многие узнали или вспомнили о вашей победе на Олимпиаде в Афинах только после скандала. Даже когда вы были на пике спортивной карьеры, о вас так много не говорили. Вам не кажется это обидным?

- Я думаю, это всего лишь следствие развитости СМИ. В 2004 году такого не было.

- Вы проводите прием граждан каждый четверг. Расскажите, с какими проблемами к вам приходят?

- Прежде всего, это вопросы по жилью, по поддержке проектов и много предложений по патриотическому воспитанию молодежи. В основном обращаются наши коллеги, которые также занимаются молодежной политикой.

Как и во время любого приема вместе с нами в кабинете находилась помощница Ольги Глацких Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как и во время любого приема вместе с нами в кабинете находилась помощница Ольги ГлацкихФото: Алексей БУЛАТОВ

По окончании беседы нас попросили расписаться в бланке, который заполняют перед приемом. А Ольга Глацких скрылась за верью своего кабинета. Мы искренне надеялись увидеть хотя бы одного человека, который бы пришел на прием по личному или рабочему вопросу, но к четырем часам дня в длинном коридоре четвертого этажа царила гробовая тишина, и был слышен лишь стук клавиш клавиатуры секретаря.

Уже после разговора с Ольгой Глацких губернатор Куйвашев опубликовал свою позицию касательно итогов служебной проверки.

- Проверка по Ольге Глацких завершена, - написал глава Среднего Урала. - Она получила выговор за свои слова о государственной политике в отношении детей. Я считал и считаю, что такие слова недопустимы для государственного служащего, более того — они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей. В то же время я считаю, что люди имеют право на ошибку. Такое право есть у каждого из нас, в том числе у Ольги Глацких. От этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба. Это просто слова, хоть и дурные.

Кроме того, по чисто формальным признакам оснований для увольнения Глацких нет. Она не нарушала условия трудового договора, не нарушала закон. Она неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения. Я знаю, что многие из вас хотели бы, чтобы я уволил Глацких. Я не скрою, что когда я впервые услышал сказанные ей слова, мне самому прежде всего хотелось сделать это. Но решения не должны приниматься поспешно, сгоряча. Все взвесив, выслушав разные стороны, было принято решение о дисциплинарном взыскании для Глацких.

Поэтому, получив выговор, она продолжит работу. Я надеюсь, что эта ситуация будет уроком и для нее, и для других чиновников. В том числе эта история многому научила меня самого.

Сегодняшний день превратился для Ольги Глацких в одну большую пресс-конференцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодняшний день превратился для Ольги Глацких в одну большую пресс-конференциюФото: Алексей БУЛАТОВ

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Отделалась выговором: уральская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу. Она вновь руководит департаментом, который решили ликвидировать (Подробности)

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