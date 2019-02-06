2019-02-06T10:50:14+03:00
Общество

Депутат гордумы Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание в школах

Родителям придется самим оплачивать обеды
Лев Истомин
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Школьникам предложили питаться за свой счетШкольникам предложили питаться за свой счетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутат Гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила родителям учеников 1-4 классов самим оплачивать питание в школах. Громкое заявление народная избранница сделала на заседании комиссии думы по образованию.

- В Волгограде на 1 рубль субсидируется питание, в Оренбурге - 5 рублей. Больше никаких субсидий нет, только адресная помощь. Весь класс кормить – такого нет нигде. Я считаю, пусть родители платят, а помощь надо оказывать только адресно, - заявила Елена Дерягина.

Елена Дерягина нашла способ сэкономить городской бюджет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елена Дерягина нашла способ сэкономить городской бюджетФото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что тема школьного питания в Екатеринбурге обострилась после скандала с МУП «Золушка», в работе которого найдено множество нарушений. Теперь к процессу организации питания подключили рестораторов, которые пообещали улучшить качество еды для школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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