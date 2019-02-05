После «Золушки»: в школьных столовых Екатеринбурга ставят эксперимент

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-05T14:45:19+03:00

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Мэрия Екатеринбурга намерена улучшить ситуацию с качеством питания в столовых городских школ. После скандала с предприятием «Золушка», которое кормило детей некачественной едой, стало ясно, что в системе школьного питания в уральской столице пришла пора что-то менять.

Прежде всего, мэрия привлекла к работе компанию ГК «Юста» из ресторанного сегмента. Теперь в рамках эксперимента она будет обеспечивать питанием учеников пяти городских школ.

- Это своего рода эксперимент. Нам предстоит оценить, как компания справится с задачами поставщика услуг по организации школьного питания, как она будет работать в определенной экономической схеме, и сможет ли оправдать ожидания учащихся и их родителей, - рассказывает заместитель главы Екатеринбурга Анатолий Гагарин.

Специалист мэрии заявляет, что теперь чиновникам важна экономическая прозрачность, качество и сбалансированность блюд, а также санитарное благополучие в школах.

Представители ресторанного бизнеса, которые взялись за школьное питание, обещают сделать его вкусным и полезным. Речь идет о двух зданиях гимназии №5, а также школах № 55, 154 и 161.

Ранее прокуратура выяснила, что продукты для школьных столовых закупались по завышенным ценам у узкого круга поставщиков. Таким образом, можно говорить о постоянном многолетнем воровстве.

ИСТОЧНИК KP.RU