На скандальный МУП «Золушка», который кормит школьников, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-22T12:05:14+03:00

Свои проверки также проведут сотрудники прокуратуры и полицейского главка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В отношении МУП «Школьно-базовой столовой «Золушка» возбуждены сразу два уголовных дела - по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями». При этом фигурантом дела пока не выступает ни один из сотрудников скандального предприятия.

- В настоящее время следователем выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности, - говорится в ответе СУ СКР по Свердловской области за подписью руководителя Михаила Богинского на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Подобные запросы чиновник направил также в прокуратуру и областной полицейский главк. Из ведомств уже сообщили, что проведут проверку.

«Золушка» уже не раз попадала в эпицентр скандалов. В апреле из-за кишечной инфекции была закрыта школа № 85, которую обслуживает МУП. В феврале на бухгалтера предприятия завели уголовное дело по статье «Мошенничество». А еще ранее сотрудницу «Золушки» уличили в раскладывании обеденных порций голыми руками.