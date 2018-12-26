Ольга Глацких, уральская чиновница, сказавшая, что государство ничего не должно молодежи, уволилась

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая стала известна после того, как заявила молодежи, что государство им ничего не должно, написала заявление по собственному желанию. Она добровольно покидает свой пост. Информацию об этом подтвердили в Департаменте информационной политики Свердловской области. Сама Ольга Глацких по телефону пока не доступна. Однако ее комментарий появился на странице блогера Сергея Колясникова в Facebook:

«Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня. Горжусь, что работала под его руководством и очень благодарна ему за то, что он не "сдал" меня, а преподал урок государственной мудрости и простой человеческой порядочности»

По информации «Комсомолки» на этой неделе Ольга Глацких уже не появлялась на рабочем месте. Ее кабинет был закрыт.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В письме, опубликованном блогером, сообщается, что Ольга Глацких и дальше будет приносить пользу молодежи, но уже сама, а не как государственное лицо.

«Я знаю, как становятся олимпийскими чемпионами и уверена, что смогу помочь стать лидерами тем, кто понимает, что там где в спорте или любой другой деятельности приближается предел человеческих возможностей, рассчитывать можно только на себя, свои силы и свои способности. Подчеркиваю, что эта моя позиция никоим образом не касается вопросов социальных гарантий для наших граждан. Уверена, что тот опыт, который я приобрела, помогая талантливым ребятам развивать их способности, будет востребован и при самостоятельном, уже без участия государства, осуществлении программ обучения и развития молодежи»

Согласно заявлению, последним рабочим днем Ольги Глацких станет 9 февраля. Фото: из блога Сергея Колясникова

По информации «Комсомолки» на этой неделе Ольга Глацких уже не появлялась на рабочем месте. Ее кабинет был закрыт. В заявлении об увольнении указано, что с 9 января по 9 февраля Ольга Вячеславовна будет находиться в ежегодном оплачиваемым отпуске, после чего ее уволят. Таким образом, официально ее последним днем в качестве главы департамента молодежной политики должно стать 9 февраля.

Ольга Глацких стала известна на всю страну после того, как в конце октября на встрече с подростками Кировграда сказала «Государство молодежи ничего не должно, потому что оно не просило вас рожать». Запись с этими словами появилась в сети лишь через пару недель, после чего поднялась волна народного негодования. Резонанс достиг такого пика, что даже премьер-министр Дмитрий Медведев после скандала с Ольгой Глацких посоветовал чиновникам «включать мозги» при общении с народом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/676440" frameborder="0"></iframe> Ольга Глацких - Государство не просило вас рожать.

А вот Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, настаивал на том, что чиновницу надо простить, так как у нее пока мало опыта. Губернатор Евгений Куйвашев отстранил главу департамента от работы. А спустя месяц Ольга Вячеславовна, получив выговор, вернулась на работу. В День конституции она даже провела личный прием населения, на который в основном пришли одни лишь журналисты.

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