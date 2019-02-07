2019-02-07T15:07:40+03:00
Общество

«Голодать теперь?»: Жириновский раскритиковал питание в школьных столовых Екатеринбурга

Досталось от политика и депутату Елене Дерягиной, предложившей сэкономить на детях
Лев Истомин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Политик считает, что бесплатное питание отменять нельзяПолитик считает, что бесплатное питание отменять нельзяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Скандал с высказыванием депутата Гордумы Екатеринбурга Елены Дерягиной о том, что учеников 1-4 классов не нужно кормить за счет городского бюджета, вышел на федеральный уровень.

Слова Дерягиной, которая с 1985 года возглавляет районный Дом детского творчества и уже несколько десятилетий работает с детьми, возмутил лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который не понаслышке знает, что такое голод.

- Депутат пытается переложить на граждан. Но кто виноват, что в Екатеринбурге из бюджета на школьный завтрак выделяется 61 рубль? Что на эти деньги купишь? Кусок черного хлеба с солью и чаем кормить ребенка? Он это выкинет и лучше из дома бутерброд съест! Но отменять бесплатную еду в школах нельзя. Кто-то и этому рад. Может, в семье вообще нет денег, так что ж теперь ребенку голодным сидеть?! – рассказал Владимир Жириновский корреспонденту «Комсомолки».

Елена Дерягина нашла способ сэкономить городской бюджет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елена Дерягина нашла способ сэкономить городской бюджетФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам политика, он до сих пор помнит, как в детстве бегал в столовую, чтобы пятикоппечным пончиком хоть ненадолго утолить голод, потому что денег дома на еду хватало не всегда.

- Власть нужна для того, чтобы улучшать жизнь граждан, если не может этого сделать – пусть уступит другим. Мы живем в 21-м веке, а у нас школы голодают. Немыслимо! – заключил лидер ЛДПР.

Напомним, что депутат Гордумы Екатеринбурга 6 февраля предложила больше не тратить из городского бюджета деньги на оплату питания учеников с 1 по 4 класс. Предложение сэкономить на детях раскритиковали коллеги Дерягиной, а также другие известные люди. Чиновники мэрии также не согласились с позицией депутата. После чего ее слова раскритиковали в местном отделении партии, членом которой она является.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Свердловской области проверили в деле вертолет санавиации, созданный уральскими конструкторами
В Тугулыме вынесли приговор водителю, врезавшемуся в остановку и погубившему пассажира
Охранников ТЦ, которые избили в Екатеринбурге бизнесмена, задержала полиция
Евгений Куйвашев создал рабочую группу, которая будет курировать создание Экспо-парка
Возле бывшего поста ГИБДД на Сибирском тракте уберут разворот со стороны Тюмени
Мэрия Екатеринбурга займется реставрацией городских граффити
На Урале ищут мужчину, ушедшего пешком из Режа в Екатеринбург
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Не доехал до заправки пару километров: под Нижней Турой гаишники спасли замерзающего газелиста
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин стал отцом во второй раз
В Артемовском прокуратура добилась сноса качелей, на которых травмировался ребенок
В пригороде Заречного без света остались три деревни
В Волчанске женщина по пьяни ударила ножом мать и отказалась вызывать скорую
Вокруг «Екатеринбург-арены» проложат лыжную трассу
Там дежурят пожарные: на трассе под Екатеринбургом опрокинулся бензовоз
Уже 23 заболевших: в Екатеринбурге введены дополнительные меры против распространения кори
В Екатеринбурге готовят концессию на ремонт гостиницы «Исеть»
В Невьянске отправили в колонию водителя, который нарушил ПДД и насмерть сбил велосипедиста
Антимонопольщики проверят «мусорные тарифы» в Свердловской области
Экс-участник «Уральских пельменей» будет продвигать студенческие театры в Госдуме
Свердловское ГУФСИН ищет сотрудников, желающих выйти на пенсию в 30 лет
Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнеса в Интернет-банк
Свердловские гаишники спасли от замерзания на трассах трех водителей и пешехода-инвалида
Подвал мэрии Екатеринбурга починят за 6 миллионов рублей
В Новоуральске поймали деда, который пытался из самодельного пистолета застрелить соседа
Депутат гордумы Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание в школах
Части тела: в Серове по рукам и ногам вычислили серийного вора, обчищавшего садовые домики
Епархия отказалась бороться за здания трех колледжей в Екатеринбурге