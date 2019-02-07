«Голодать теперь?»: Жириновский раскритиковал питание в школьных столовых Екатеринбурга

Скандал с высказыванием депутата Гордумы Екатеринбурга Елены Дерягиной о том, что учеников 1-4 классов не нужно кормить за счет городского бюджета, вышел на федеральный уровень.

Слова Дерягиной, которая с 1985 года возглавляет районный Дом детского творчества и уже несколько десятилетий работает с детьми, возмутил лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который не понаслышке знает, что такое голод.

- Депутат пытается переложить на граждан. Но кто виноват, что в Екатеринбурге из бюджета на школьный завтрак выделяется 61 рубль? Что на эти деньги купишь? Кусок черного хлеба с солью и чаем кормить ребенка? Он это выкинет и лучше из дома бутерброд съест! Но отменять бесплатную еду в школах нельзя. Кто-то и этому рад. Может, в семье вообще нет денег, так что ж теперь ребенку голодным сидеть?! – рассказал Владимир Жириновский корреспонденту «Комсомолки».

Елена Дерягина нашла способ сэкономить городской бюджетФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам политика, он до сих пор помнит, как в детстве бегал в столовую, чтобы пятикоппечным пончиком хоть ненадолго утолить голод, потому что денег дома на еду хватало не всегда.

- Власть нужна для того, чтобы улучшать жизнь граждан, если не может этого сделать – пусть уступит другим. Мы живем в 21-м веке, а у нас школы голодают. Немыслимо! – заключил лидер ЛДПР.

Напомним, что депутат Гордумы Екатеринбурга 6 февраля предложила больше не тратить из городского бюджета деньги на оплату питания учеников с 1 по 4 класс. Предложение сэкономить на детях раскритиковали коллеги Дерягиной, а также другие известные люди. Чиновники мэрии также не согласились с позицией депутата. После чего ее слова раскритиковали в местном отделении партии, членом которой она является.