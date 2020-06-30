На подготовку к Универсиаде в Екатеринбурге планируется потратить 58,5 миллиардов рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу подготовки к проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно ему на подготовку к спортивному состязанию планируется потратить 58,5 миллиарда рублей.

Из федерального бюджета будет потрачено 13,8 миллиардов рублей. Почти половина расходов – вдвое больше на подготовку к Универсиаде возлагается на областной бюджет - 28,5 миллиарда рублей. Еще 16,2 миллиардов рублей планируется привлечь за счет частных инвесторов, которые должны подготовить собственные объекты к проведению состязаний. Речь идет об аэропорте Кольцово, Ледовой арене на месте снесенной телебашни, КРК «Уралец», Дворце спорта УГМК и Академии единоборств РМК.

Одним из объектов, построенных к Универсиаде, станет Ледовая арена УГМК, построенная на месте снесенной Телебашни. Фото: пресс-служба УГМК

Всего во время подготовки к Универсиаде в городе состоится 57 спортивных мероприятий. Для их проведения реконструируют стадион «Калининец», проведут капитальный ремонт ДИВСа, спорткомплекса УрФУ, бассейна «Юность и других объектов. Кроме того для использования за счет федеральных средств будет адаптирован для тренировок стадион «Уралмаш», «Екатеринбург Арена» и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Также в программе подготовки и расходам на нее указано строительство Деревни Универсиады, Дворца дзюдо, центра художественной и эстетической гимнастики, Академии волейбола Н.В. Карполя и «Уральской футбольной академии».

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