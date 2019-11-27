Готовимся к Универсиаде-2023: Дмитрий Песков успокоил жителей Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-27T14:59:31+03:00

Пока что подготовка к Универсиаде-2023 идет по плану Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он отметил, что подготовка идет по плану и какие-либо выводы пока что делать рано

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможным переносом Универсиады-2023 из Екатеринбурга из-за WADA (Всемирного антидопингового агентства). Он отметил во время пресс-конференции с журналистами, что пока еще рано делать какие-то планы.

- Мы не знаем, какие последуют решения WADA, пока речь идет о рекомендациях оценочного комитета. Пока все мероприятия готовятся по плану, собственно, вы знаете, что есть целый набор мероприятий на повестке дня, - заявил Песков. – Подготовка к ним идет по плану. Что будет после вынесения того или иного решения, пока говорить преждевременно.

Напомним, что ранее WADA порекомендовала запретить России в ближайшие четыре года проводить международные спортивные мероприятия. Соответственно, Универсиада, которая должна была бы пройти в Екатеринбурге в 2023 году, находилась на грани срыва. Пока что окончательного решения не принято – этот вопрос будут обсуждать 9 декабря.

Пока что в Министерстве спорта Свердловской области тоже успокаивают горожан, отмечая, что подготовка идет по плану. Никто ничего еще не отменял.

Напомним, что для проведения Универсиады-2023 в столице Урала планируют создать ряд крупных спортивных объектов и даже новый район – Новокольцовский, который должен будет находиться за МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

ИСТОЧНИК KP.RU