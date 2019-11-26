«Подготовка к Универсиаде-2023 идет по плану»: министр спорта Свердловской области о возможном отстранении России от международных соревнований

Спортсмены России вновь замерли в нервном ожидании – комитет Всемирного антидопингового агентства, или просто ВАДА, предложил на четыре года отстранить нашу страну от международных соревнований. То есть, под угрозой наше участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также вообще в любых международных чемпионатах, которые организовали страны, подписавшие антидопинговый кодекс.

Согласно инициативе ВАДА, российских спортсменов можно будет допустить лишь избранных, однако выступать под родным флагом они не смогут и гимн своей страны на соревнованиях не услышат. В общем, опять серые тучи нависли над отечественным спортом. Решение будет принимать исполком ВАДА 9 декабря в Париже.

Кадр с Универсиады-2019. Если ВАДА отстранит Россию от участия в международных соревнованиях, то под своим флагом российские спортсмены выйти смогут не скоро.Фото: Мария ЛЕНЦ

Екатеринбург в этом плане тоже замер в ожидании, ведь через четыре года у нас должно пройти одно из таких крупных спортивных международных мероприятий – Универсиада-2023. Не отменят ли ее из-за таких спортивных санкций? В региональном министерстве спорта говорят, что пока готовиться к ней никто не прекращал.

– Решение о проведении Универсиады в 2023 году принято на международном уровне в соответствии со всеми действующими регламентами, – говорит Леонид Рапопорт, министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. – Иных решений нет. Поэтому подготовка к студенческим играм ведется в плановом режиме.

Добавим, что к Универсиаде в Екатеринбурге должны построить девять новых спортивных объектов, создать комбинат питания, а также реконструировать участок Екатеринбургской кольцевой автодороги между трассой М-5 «Урал» и Тюменским трактом. На пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом к началу спортивного мероприятия планируют построить транспортную развязку. А в районе Новокольцовского тракта построят целый район для 11 тысяч участников спортивного мероприятия.