Универсиада-2023: в Екатеринбурге началось проектирование объектов инфраструктуры

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-29T11:02:46+03:00

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Вопросы подготовки Екатеринбурга к Всемирной летней Универсиаде 2023 года обсуждались в Москве на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра спорта РФ Павла Колобкова.

Как отметил федеральный министр, Универсиада – это масштабный проект, предусматривающий ряд решений инфраструктурных задач, в числе которых – строительство Деревни Универсиады, ряда спортивных объектов, приведение в порядок дорог.

«У нас есть понятный план, связанный с вводом в строй всей инфраструктуры, конечно, сроки ограничены, – заявил Павел Колобков. – Сейчас для нас – это один из самых важных спортивных проектов, к которому мы активно вместе с регионом готовимся».

Евгений Куйвашев, со своей стороны, сказал, что в Свердловской области обсуждались вопросы финансирования, ведения операционной деятельности, которая затрагивает, в том числе, безопасность и организацию самих спортивных мероприятий.

«С нашей стороны подготовлена вся организационная инфраструктура, мы уже начали финансировать из средств регионального бюджета проектирование объектов инфраструктуры, в том числе спортивной. Сейчас готовим предложения в Правительство Российской Федерации», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Как отмечал Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, для уральской столицы проведение Универсиады-2023 – большая ответственность с точки зрения подготовки всех необходимых объектов и мероприятий за предстоящие 3-4 года.

«Для города это более чем серьезный шанс укрепить свои позиции не только как центра спорта, но и как культурного центра и мегаполиса, обладающего функциями мировых городов, – заявил ранее Александр Высокинский. – К нам приедет огромное количество людей из других стран, к нам приедет будущее этих стран. Важно, чтобы тем людям, которые посетят наш город, у нас понравилось и у них остались положительные эмоции».

Напомним, что в 2019 году летняя Универсиада прошла в итальянском Неаполе, в 2021 году Всемирные студенческие игры будет принимать китайский Чэнду, а в 2023 – российский Екатеринбург: на заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU), которое состоялось 2 июля 2019 года, уральская столица стала городом, где пройдет это грандиозное событие.

ИСТОЧНИК KP.RU