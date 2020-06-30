Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 июня 2020: продолжаем болеть в ожидании культурных мероприятий

За сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 180 случаев зарегистрировано в Екатеринбурге, остальные пациенты доставлены в больницы, либо переведены на самоизоляцию во время домашнего лечения в Нижнем Тагиле, Реже, Березовской, Серове, Верхней Пышме и других населенных пунктах Среднего Урале.

Всего с начала пандемии коронавируса в Свердловской области заболели 12 516 человек, из них вылечились 7 309 пациентов, в том числе 90 – за последние сутки.

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В тяжелом состоянии сегодня находятся 150 пациентов с COVID-19, из них 114 – в палатах интенсивной терапии, 53 человека подключены к аппаратам ИВЛ. 685 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Также за сутки печальная статистика пополнилась еще двумя смертями от коронавируса, таким образом, общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло 93 человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 июня продлил на неделю до 6 июля режим частичных ограничений для свердловчан старше 65 лет.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас в регионе работает большинство магазинов, так как глава области разрешил работать непродовольственным торговым точкам больше 800 квадратных метров с отдельным входом.

На Урале работают библиотеки, автошколы, а с 15 июля заработают кинотеатры. Передвигаться по Екатеринбургу и Свердловской области можно в свободном режиме, соблюдая социальную дистанцию.

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В самых крупных городах области открыты парки и зоны отдыха, однако здесь пока не работают аттракционы. Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что День города в середине августа может пройти в обычном режиме. Также в городе на лето 2020 года намечены: Царские дни, Венский фестиваль музыкальных фильмов, который проходит в июле на протяжении 24 дней, Ночь музыки и День строителя.

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