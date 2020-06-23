2020-06-23T14:49:47+03:00
Общество

«Будем жить»: Евгений Ройзман вылечился от коронавируса и отправился домой

Две недели назад экс-главу Екатеринбурга госпитализировали в ГКБ №40 с пневмонией
Мария Трапезникова
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Фото: Евгений Ройзман в InstagramФото: Евгений Ройзман в Instagram
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Две недели назад, 8 июня, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил положительный тест на коронавирус и решил самоизолироваться в собственной библиотеке с котиком Фиником. За пару дней до этого он почувствовал недомогание: повышенную температуру, заложенность в ушах и боль в горле.

А уже вечером того же дня политика госпитализировали в ГКБ №40 – по результатам КТ у него нашли пневмонию. На следующий день симптомы ушли, температура спала, но Ройзмана все равно оставили под наблюдением медиков.

- У меня ноль симптоматики. Температура – 36 градусов, - рассказал тогда «КП-Екатеринбург» Евгений Ройзман. – В чем большая опасность? Симптомов нет никаких. А в это время сильно поражаются легкие, и поэтому я хочу сказать, что регионах сейчас идет рост. И ничего еще не закончилось. Поэтому надо очень внимательно к этому относиться, соблюдать все рекомендации, постараться не заболеть и никого не заразить.

Чуть раньше политик писал о том, что тесты на коронавирус, которые у него брали в больнице, оказались, к счастью, отрицательными. А сегодня, 23 июня, спустя две недели, его отпустили домой.

- Выздоровел! Все тесты отрицательные. Выписали. Будем жить. Медикам низкий поклон. Всем доброго здоровья и спасибо за поддержку! – Написал на своей странице в Instagram Евгений Ройзман.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области больше 11 тысяч зараженных коронавирусом. Из этого числа 75 человек погибли, еще почти шесть тысяч медикам удалось вылечить. При этом в регионе продлен режим самоизоляции до 29 июня, а почти половина уральцев переносят вирус бессимптомно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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