Люди какого возраста заражаются COVID-19 чаще всего: отвечает главный санитарный врач Свердловской области

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:47:23+03:00

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На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше 11 тысяч зараженных коронавирусом. Из этого числа 75 человек погибли, но еще почти шесть тысяч медикам удалось вылечить. По словам региональных властей, обстановка в области стабильная, а почти половина уральцев (47%) болеет бессимптомно.

- В Свердловской области 270 зараженных на 100 тысяч населения – это в полтора раза меньше, чем по России. Больше всего (около 40% от общего числа) болеют люди в возрасте от 25 до 50 лет, - рассказал во время брифинга с журналистами главный санитарный врач регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

При этом число людей категории «65+», заболевших COVID-19, совсем небольшое – около 13,3% в регионе, а в целом по стране – 15-16%. Половина заболевших – это люди с пневмониями и различными острореспираторными инфекциями. При этом, по словам Дмитрия Козловских, в Екатеринбурге стали меньше заражаться коронавирусом, чем в других муниципалитетах области.

ИСТОЧНИК KP.RU