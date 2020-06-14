«У нищих слуг нет»: Евгений Ройзман рассказал об условиях в 40-й больнице, где он лечится от коронавируса

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:34:28+03:00

У политика выявили пневмонию и его пришлось срочно госпитализировать

Изменить размер текста: A A

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который лечится от коронавируса, рассказал о своем быте в ГКБ№40.

- Постирался, чо. У нищих слуг нет, - написал Евгений Ройзман в своем Instagram.

Евгений Вадимович сопроводил свой пост фотографией. На снимке видна одежда, разложенная на кровати после стирки.

Напомним, в понедельник, 8 июня, стало известно, что у экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана подтвердился коронавирус. За пару дней до этого политик начал чувствовать легкую боль в горле и температуру. После получения результатов теста было принято решение изолироваться в собственной библиотеке. Но уже вечером того же дня Евгения Ройзмана госпитализировали в ГКБ №40 – по результатам КТ у него выявили пневмонию.

Также недавно стало известно, что коронавирус выявили у депутата госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина.

ИСТОЧНИК KP.RU