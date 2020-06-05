2020-06-05T18:16:12+03:00
Общество

У депутата Госдумы от Свердловской области обнаружили коронавирус

Парламентарий будет лечиться дома
Евгений СТОЯНОВ
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Дмитрий Ионин не знает, где мог заразиться. Фото: страница в FacebookДмитрий Ионин не знает, где мог заразиться. Фото: страница в Facebook
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У депутата Госдумы от Свердлой области Дмитрия Ионина обнаружили коронавирус. Но лечение он будет проходить дома в Екатеринбурге. Об этом "Комсомолке" рассказал сам парламентарий.

- Да, действительно сегодня меня увезли в 24-ю больницу с диагнозом коронавирус. У меня был подтвержденный положительный тест. Сейчас сделали КТ и анализ крови. Выяснили, что у меня легкая форма односторонней пневмонии. Поражено только 5% легких. Поэтому врачи приняли решение перевести меня на амбулаторное лечение на дому. Как раз только что вернулся из больницы. Теперь буду находиться дома, естественно, на самоизоляции и под наблюдением врачей, - уточнил депутат Госдумы.

Дмитрий Ионин рассказывает о подтвержденном диагнозе

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Парламентарий не знает, где мог заразиться.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 251 человека. Всего в регионе в настоящий момент зафиксировано 6930 заболевших коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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