У депутата Госдумы от Свердловской области обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы от Свердлой области Дмитрия Ионина обнаружили коронавирус. Но лечение он будет проходить дома в Екатеринбурге. Об этом "Комсомолке" рассказал сам парламентарий.

- Да, действительно сегодня меня увезли в 24-ю больницу с диагнозом коронавирус. У меня был подтвержденный положительный тест. Сейчас сделали КТ и анализ крови. Выяснили, что у меня легкая форма односторонней пневмонии. Поражено только 5% легких. Поэтому врачи приняли решение перевести меня на амбулаторное лечение на дому. Как раз только что вернулся из больницы. Теперь буду находиться дома, естественно, на самоизоляции и под наблюдением врачей, - уточнил депутат Госдумы.

Дмитрий Ионин рассказывает о подтвержденном диагнозе 00:00 00:00

Парламентарий не знает, где мог заразиться.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 251 человека. Всего в регионе в настоящий момент зафиксировано 6930 заболевших коронавирусом.

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