У депутата Госдумы от Свердловской области обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы от Свердлой области Дмитрия Ионина обнаружили коронавирус. Но лечение он будет проходить дома в Екатеринбурге. Об этом "Комсомолке" рассказал сам парламентарий.
- Да, действительно сегодня меня увезли в 24-ю больницу с диагнозом коронавирус. У меня был подтвержденный положительный тест. Сейчас сделали КТ и анализ крови. Выяснили, что у меня легкая форма односторонней пневмонии. Поражено только 5% легких. Поэтому врачи приняли решение перевести меня на амбулаторное лечение на дому. Как раз только что вернулся из больницы. Теперь буду находиться дома, естественно, на самоизоляции и под наблюдением врачей, - уточнил депутат Госдумы.
Дмитрий Ионин рассказывает о подтвержденном диагнозе
Парламентарий не знает, где мог заразиться.
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 251 человека. Всего в регионе в настоящий момент зафиксировано 6930 заболевших коронавирусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Виноват. Готов понести наказание»: уральский депутат госдумы объяснил, зачем палил из автомата возле жилого дома
Накануне в сеть попало видео, как уральский депутат Государственной думы 34-летний Дмитрий Ионин палит из автомата Калашникова возле жилого дома. На записи видно, как политик выходит из машины, прицеливается и следом пускает в небо автоматную очередь (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»